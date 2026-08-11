Het vierde seizoen van Overwatch krijgt knallende trailer

De vernieuwde versie van Overwatch zit inmiddels al aan z'n vierde seizoen en dat gaat vandaag van start! Daar hoort uiteraard een launch trailer bij en die is nu te bekijken.

Wat is nieuw in seizoen 4 van Overwatch?

Seizoen 4 heet 'Heroes of Busan' en een nieuw seizoen betekent natuurlijk ook een nieuwe hero. In dit geval gaat dat over de tank D.Mon, die met haar MEKA het slagveld onveilig maakt. Over MEKA gesproken, in het 'Shooting Star: My MEKA Mania' evenement kan je voor verschillende MEKA-piloten beloningen vrijspelen. De Battle Pass heeft ook wat aanpassingen gekregen en verschillende maps (waaronder de Busan-map) zijn van een nieuw likje verf voorzien.

In de nieuwe versie van de Battle Pass staat vrijheid centraal. In plaats van simpelweg 'lineair' levels af te werken, krijg je nu meer mogelijkheden om verschillende beloningen vrij te spelen. Er zijn 5 verschillende 'tracks' om beloningen op vrij te spelen en je kan kiezen waar je je op wilt focussen. Zo wil Blizzard ervoor zorgen dat je speeltijd meer loont en dat de Battle Pass minder als een eindeloze checklist aanvoelt.

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Seizoen 4: Heroes of Busan gaat vandaag van start in Overwatch, te spelen op de PlayStation-consoles, XBOX-consoles, Nintendo Switch-consoles en pc.