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Blizzard onthult nieuwe tank D.Mon voor Overwatch

Door Claudia Tjia
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Blizzard heeft de eerste officiële trailer gedeeld van D.Mon, de 53ste speelbare Hero van Overwatch. De nieuwe Koreaanse held maakt haar debuut tijdens Dominion of Talon: Season 4, die op 11 augustus van start gaat.

In de nieuwe geanimeerde trailer staat de nieuwe Overwatch-held D.Mon centraal tijdens een aanval op Busan. Als leider van de MEKA Squad moet ze kiezen tussen het beschermen van burgers en het voorkomen dat Talon een krachtige EMP in handen krijgt. Samen met D.Va en de rest van de MEKA Squad besluit ze eerst de aanval van Wrecking Ball en de Junkers af te slaan. Tijdens een gevecht op een brug werkt D.Mon samen met D.Va om Wrecking Ball uit te schakelen, waarna de strijd zich verplaatst naar de straten van Busan. Ondertussen slaagt Talon-agent Vendetta erin de EMP te bemachtigen, waardoor de trailer direct de opzet vormt voor het verhaal van het nieuwe seizoen. Blizzard laat ook het ontwerp van D.Mon goed zien. In tegenstelling tot D.Va bestuurt ze geen volledig gesloten MEKA, maar een rood gevechtspantser waarin haar onderlichaam zichtbaar blijft.

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Vanaf 11 augustus is D.Mon speelbaar wanneer het nieuwe seizoen van Overwatch van start gaat.

Bron: Blizzard
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 217 reviews 3406 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

4 oktober 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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