Ball x Pit krijgt betaalde DLC Risen Ballbylon op 12 november

Ball x Pit keert op 12 november 2026 terug. Dit keer met een grote DLC, waarvoor we voor het eerst dienen te betalen. Maak je echter geen zorgen, want met Ball x Pit: Risen Ballbylon krijg je voor slechts $5,99 meer dan genoeg content voor je centen.

Goed nieuws, Ball x Pit krijgt wederom een update. Voor $5,99, omgerekend zo'n €5,20, krijg je op 12 november toegang tot Ball x Pit: Risen Ballbylon, een DLC die je voor het eerst niet de diepte in neemt, maar juist naar nieuwe hoogtes weet te brengen. De betaalde DLC bevat vier biomes, veertig nieuwe vijanden, 45 nieuwe passives en acht nieuwe speelbare personages!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Ball x Pit: Risen Ballbylon verschijnt op 12 november 2026 als betaalde DLC voor de basegame. Let op: om de content te spelen, dien je Ball x Pit te hebben uitgespeeld.