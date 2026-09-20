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Tokyo Game Show 2026

Ball x Pit krijgt betaalde DLC Risen Ballbylon op 12 november

Door Rudy Wijnberg
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Ball x Pit keert op 12 november 2026 terug. Dit keer met een grote DLC, waarvoor we voor het eerst dienen te betalen. Maak je echter geen zorgen, want met Ball x Pit: Risen Ballbylon krijg je voor slechts $5,99 meer dan genoeg content voor je centen.

Goed nieuws, Ball x Pit krijgt wederom een update. Voor $5,99, omgerekend zo'n €5,20, krijg je op 12 november toegang tot Ball x Pit: Risen Ballbylon, een DLC die je voor het eerst niet de diepte in neemt, maar juist naar nieuwe hoogtes weet te brengen. De betaalde DLC bevat vier biomes, veertig nieuwe vijanden, 45 nieuwe passives en acht nieuwe speelbare personages!

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Ball x Pit: Risen Ballbylon verschijnt op 12 november 2026 als betaalde DLC voor de basegame. Let op: om de content te spelen, dien je Ball x Pit te hebben uitgespeeld.

Bron: Devolver
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2653 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot BALL X PIT
BALL X PIT

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Kenny Sun

Uitgever

Devolver Digital

Release

15 oktober 2025

Platforms

PC
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Deze in het vlieguig naar vakantie gespeeld, zal er binnenkort weer verder mee gaan.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Oww nice daar ga ik zeker weten wel weer voor terug keren.

0
Avatar JustB
JustB
lvl5 Thread Hunter
4 uur geleden

Soms haal je echt heel veel plezier uit een game, dat je hem elke keer weer wil spelen zeg maar… dat had ik bij Ball X Pitt, wat een verslavende, simpele maar toch hele leuke game!!

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl11 Commander
4 uur geleden

Ik heb deze game wel zo uitgewoond net als Splatoon Raiders, Slay the spire en Balatro dat ik er op een gegeven moment zoiets heb dat ik het achter me ga laten.
Life and games goes on.

0
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