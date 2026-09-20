Ball x Pit krijgt betaalde DLC Risen Ballbylon op 12 november
Ball x Pit keert op 12 november 2026 terug. Dit keer met een grote DLC, waarvoor we voor het eerst dienen te betalen. Maak je echter geen zorgen, want met Ball x Pit: Risen Ballbylon krijg je voor slechts $5,99 meer dan genoeg content voor je centen.
Goed nieuws, Ball x Pit krijgt wederom een update. Voor $5,99, omgerekend zo'n €5,20, krijg je op 12 november toegang tot Ball x Pit: Risen Ballbylon, een DLC die je voor het eerst niet de diepte in neemt, maar juist naar nieuwe hoogtes weet te brengen. De betaalde DLC bevat vier biomes, veertig nieuwe vijanden, 45 nieuwe passives en acht nieuwe speelbare personages!
Ball x Pit: Risen Ballbylon verschijnt op 12 november 2026 als betaalde DLC voor de basegame. Let op: om de content te spelen, dien je Ball x Pit te hebben uitgespeeld.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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BALL x PIT brengt de verslaving naar mobile
Kan je geen genoeg krijgen van BALL x PIT? Heeft de verslavende gameplay jou in de greep? Nou, sla dit nieuwtje dan maar over, voordat het erger wordt.1 reactie
Deze in het vlieguig naar vakantie gespeeld, zal er binnenkort weer verder mee gaan.
Oww nice daar ga ik zeker weten wel weer voor terug keren.
Soms haal je echt heel veel plezier uit een game, dat je hem elke keer weer wil spelen zeg maar… dat had ik bij Ball X Pitt, wat een verslavende, simpele maar toch hele leuke game!!
Ik heb deze game wel zo uitgewoond net als Splatoon Raiders, Slay the spire en Balatro dat ik er op een gegeven moment zoiets heb dat ik het achter me ga laten.
Life and games goes on.