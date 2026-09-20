Dust Till Dawn mixt schoonmaken met sfeervolle horror
Heel even schrok ik weer wakker, want daar is dan de volgende interessante game van de PC Gaming Show. Dust Till Dawn combineert schoonmaken met atmosferische horror, voorzien van bijzonder sfeervolle muziek.
Dust Till Dawn voorziet je van een flipphone en plumeau. De rest is aan jou om te ontdekken. In de game speel je als een schoonmaker die, door objecten op te ruimen en af te stoffen, steeds een beetje meer kleur in de wereld brengt. Shit loopt echter snel uit de hand, want al snel zien we hoe er flinke mindgames met de speler worden gespeeld. Daar draagt de audio goed aan bij. De soundtrack is namelijk gecomponeerd door Akira Yamaoka, een bekende naam in de game-industrie. Yamaoka is namelijk te horen in vrijwel alle Silent Hill-games.
Dust Till Dawn staat gepland voor een release in 2027. Meedoen aan de playtest? Dat kan! Check nu de Dust Till Dawn-Steam-pagina in de bron voor meer informatie.
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