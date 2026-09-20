Quarantine Zone krijgt een zonnige update

Vond je Quarantine Zone: The Last Check ook zo deprimerend? Al dat grijs, die ziekte en dat verderf? Met de nieuwe update valt het naarste deel weg: het grijze weer.

De Miami Zero-update is helemaal gratis en, zoals de titel doet vermoeden, laat je spelen op het zonnige strand van Miami. Naast zonnig weer en vrolijke zwembandjes zijn ook nieuwe symptomen en onderzoeksmiddelen toegevoegd. Daarnaast kun je helemaal in de stijl van Florida met verschillende drugs en medicijnen experimenteren. Tijdens de release was reviewer Wim nog matig enthousiast over de game, met name vanwege de bugs en het gebrek aan diepgang. Wie weet, krijgt deze update het voor elkaar om de game uiteindelijk wél volop te laten overtuigen.

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Quarantine Zone: Miami Zero verschijnt 15 oktober op pc en XBOX Series X/S.