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Quarantine Zone krijgt een zonnige update

Door Hannah Herzberg
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Vond je Quarantine Zone: The Last Check ook zo deprimerend? Al dat grijs, die ziekte en dat verderf? Met de nieuwe update valt het naarste deel weg: het grijze weer.

De Miami Zero-update is helemaal gratis en, zoals de titel doet vermoeden, laat je spelen op het zonnige strand van Miami. Naast zonnig weer en vrolijke zwembandjes zijn ook nieuwe symptomen en onderzoeksmiddelen toegevoegd. Daarnaast kun je helemaal in de stijl van Florida met verschillende drugs en medicijnen experimenteren. Tijdens de release was reviewer Wim nog matig enthousiast over de game, met name vanwege de bugs en het gebrek aan diepgang. Wie weet, krijgt deze update het voor elkaar om de game uiteindelijk wél volop te laten overtuigen.

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Quarantine Zone: Miami Zero verschijnt 15 oktober op pc en XBOX Series X/S.

Bron: PC Gamer
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 12 reviews 126 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Quarantine Zone: The Last Check
Quarantine Zone: The Last Check

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Brigada Games

Uitgever

Devolver Digital

Release

12 januari 2026

Platforms

PC
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