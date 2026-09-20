Ontrafel het verhaal van Vaewolf in een nieuwe trailer

De hoop op een releasedatum voor Vaewolf werd tijdens de PC Gaming Show al snel de kop ingedrukt, maar er is wel een nieuwe trailer gedeeld die ingaat op het verhaal van de game. Daarnaast is de game vanaf nu ook te wishlisten.

Verhalen over vampieren en weerwolven zijn er in principe al genoeg, maar in Vaewolf ben je een combinatie van de twee. Als je dan niet bloeddorstig bent, weet ik het ook niet meer. En of dat allemaal nog niet erg genoeg is, ben je ook nog een elf. Vaewolf is een hack and slash game dat zich afspeelt in English North. De gecombineerde krachten van een vampier en een weerwolf moet je inzetten om een grote ravage aan te richten. Bram mocht op gamescom al even met deze game aan de slag en was zeer te spreken over Vaewolf.

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Er is nog geen releasedatum voor Vaewolf opgedoemd, maar het is wel al mogelijk om de game te wishlisten.