Nieuwe gameplaybeelden Thief: The Dark Project Remastered
Tijdens de PC Gaming Show sneakten er wat gameplaybeelden van Thief: The Dark Project Remastered voorbij. Met deze nieuwe trailer is ook direct bekendgemaakt dat deze remastered versie vanaf nu ook te wishlisten is.
Thief: The Dark Project verscheen origineel in 1998 voor pc en mag binnenkort rekenen op een terugkeer in de vorm van een remaster. Wanneer die terugkeer precies gaat plaatsvinden is vooralsnog niet bekend, want de releasedatum is nog niet onthuld. Wel hebben Atari en Eidos Montreal nieuwe beelden getoond van de game tijdens de PC Gaming Show. Garrett keert weer terug in zijn rol als meesterdief en gebruikt stealth als zijn dodelijke wapen. Vanuit de donkerste hoekjes slaat hij toe en rooft hij de meest waardevolle bezittingen uit woningen en gebouwen. Destijds werd de game overigens zeer goed ontvangen en mocht het rekenen op lovende kritieken.
Thief: The Dark Project Remastered heeft nog altijd geen releasedatum, maar het is wel al mogelijk om de game te wishlisten. De game wordt uitgebracht op pc en alle gangbare consoles.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.