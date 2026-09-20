Nieuwe gameplaybeelden Thief: The Dark Project Remastered

Tijdens de PC Gaming Show sneakten er wat gameplaybeelden van Thief: The Dark Project Remastered voorbij. Met deze nieuwe trailer is ook direct bekendgemaakt dat deze remastered versie vanaf nu ook te wishlisten is.

Thief: The Dark Project verscheen origineel in 1998 voor pc en mag binnenkort rekenen op een terugkeer in de vorm van een remaster. Wanneer die terugkeer precies gaat plaatsvinden is vooralsnog niet bekend, want de releasedatum is nog niet onthuld. Wel hebben Atari en Eidos Montreal nieuwe beelden getoond van de game tijdens de PC Gaming Show. Garrett keert weer terug in zijn rol als meesterdief en gebruikt stealth als zijn dodelijke wapen. Vanuit de donkerste hoekjes slaat hij toe en rooft hij de meest waardevolle bezittingen uit woningen en gebouwen. Destijds werd de game overigens zeer goed ontvangen en mocht het rekenen op lovende kritieken.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Thief: The Dark Project Remastered heeft nog altijd geen releasedatum, maar het is wel al mogelijk om de game te wishlisten. De game wordt uitgebracht op pc en alle gangbare consoles.