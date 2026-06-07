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Thief: The Dark Project Remastered stilletjes aangekondigd

Door Rudy Wijnberg

PC Gaming Show 2026 bevat niet enkel nieuwe games, maar ook een aantal klassiekers. Zo hebben Atari, Nightdive Studios en Eidos Montreal Thief: The Dark Project Remastered aangekondigd. De heruitgave van de game uit 1998 verschijnt in de winter van 2026.

Bijna dertig jaar geleden verscheen het eerste deel van Thief. Hoewel de game nog altijd geliefd is, vindt Atari het hoog tijd voor een remaster. Thief: The Dark Project Remastered kent verbeteringen op het gebied van textures, character models, animaties en meer.

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Dit betreft echter geen remake, maar een opgepoetste versie van het origineel. Een volledig nieuwe Thief hoeven we dan ook niet te verwachten.

Thief: The Dark Project Remastered verschijnt deze winter voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Nightdive Studios
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Thief: The Dark Project Remastered
Thief: The Dark Project Remastered

Ontwikkelaar

Nightdive Studios

Uitgever

Atari

Release

Q4 2026

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 15:11

Vind het jammer dat er best veel remasters worden aangekondigd, maar dat er niet meer moeite wordt ingestoken om het meer 2026 grafisch te maken. Begrijp me niet verkeerd, ik kan de meest simpele games spelen maar een game zoals thief van 30jaar geleden wil je toch best nog wel eens spelen maar dan met "redelijke" graphics? Vind het jammer!

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Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 22:43

Mijn eerste stealth game die ik echt veel heb gespeeld.

Wie weet wil ik deze remaster wel spelen.

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