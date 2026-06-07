Thief: The Dark Project Remastered stilletjes aangekondigd

PC Gaming Show 2026 bevat niet enkel nieuwe games, maar ook een aantal klassiekers. Zo hebben Atari, Nightdive Studios en Eidos Montreal Thief: The Dark Project Remastered aangekondigd. De heruitgave van de game uit 1998 verschijnt in de winter van 2026.

Bijna dertig jaar geleden verscheen het eerste deel van Thief. Hoewel de game nog altijd geliefd is, vindt Atari het hoog tijd voor een remaster. Thief: The Dark Project Remastered kent verbeteringen op het gebied van textures, character models, animaties en meer.

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Dit betreft echter geen remake, maar een opgepoetste versie van het origineel. Een volledig nieuwe Thief hoeven we dan ook niet te verwachten.

Thief: The Dark Project Remastered verschijnt deze winter voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.