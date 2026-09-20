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Tokyo Game Show 2026

Loftia vliegt snel richting Early Access

Door Hannah Herzberg
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Het is inmiddels drie jaar geleden dat de MMO Loftia werd aangekondigd. Tijdens de PC Gaming Show: Tokyo Direct werd nu eindelijk bekendgemaakt wanneer de game in Early Access gaat.

“Saving the world was never meant to be a one-person job.” Daarom is Loftia een cozy MMO waarin je met je vrienden aan de slag kunt gaan om in de solarpunk-setting aan een betere wereld te werken. Ook al is het een MMO, Loftia heeft alle ingrediënten van een cozy life-sim: gewassen verbouwen, decoreren, craften en NPC's om vriendschappen mee te sluiten. Al binnenkort kun je je eigen personage maken en met je vrienden op pad gaan om de wereld te redden of 300 wortels te verbouwen; het is allemaal aan jou.

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Loftia verschijnt op 3 november in Early Access voor pc.

Bron: PC Gamer
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 12 reviews 126 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Loftia
Loftia

Ontwikkelaar

Qloud Games

Uitgever

Qloud Games

Release

3 november 2026

Platforms

PC
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