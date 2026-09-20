Loftia vliegt snel richting Early Access

Het is inmiddels drie jaar geleden dat de MMO Loftia werd aangekondigd. Tijdens de PC Gaming Show: Tokyo Direct werd nu eindelijk bekendgemaakt wanneer de game in Early Access gaat.

“Saving the world was never meant to be a one-person job.” Daarom is Loftia een cozy MMO waarin je met je vrienden aan de slag kunt gaan om in de solarpunk-setting aan een betere wereld te werken. Ook al is het een MMO, Loftia heeft alle ingrediënten van een cozy life-sim: gewassen verbouwen, decoreren, craften en NPC's om vriendschappen mee te sluiten. Al binnenkort kun je je eigen personage maken en met je vrienden op pad gaan om de wereld te redden of 300 wortels te verbouwen; het is allemaal aan jou.

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Loftia verschijnt op 3 november in Early Access voor pc.