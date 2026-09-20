Gebruik alles en iedereen in Lemonade Apocalypse

Klaar met limonade maken voor de kinderen in de straat? Gooi het roer om en word de grootste aller tijden. Dit door alles volgens de regeltjes te doen, of juist niet, in Lemonade Apocalypse.

Bedenk een recept, brouw het tot in perfectie, start een monopolie en buit de lokale bevolking compleet uit. In Lemonade Apocalypse werk je jezelf op van complete nietsnut tot president van het land. Daarvoor dien je echter wel met harde hand te leiden en gebruik te maken van de nodige mazen in de wet. In de game kiezen we onze recepten, beheersen we letterlijk het klimaat, oefenen we invloed uit op politici en wagen we ons in de race voor het presidentschap. Waarom? Alles voor het geld!

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Lemonade Apocalypse verschijnt in Q1 2027 voor pc.