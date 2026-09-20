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Tokyo Game Show 2026

Speedrun je een ongeluk in Beautiful Freaks of the Desert

Door Patrick Lamers
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Games als Ghostrunner en Neon White spreken speedrunners ongetwijfeld aan door de vlotte actie en het zo snel mogelijk manoeuvreren door de levels. Bij dat rijtje hoopt Beautiful Freaks of the Desert zich binnenkort ook te kunnen voegen.

Beautiful Freaks of the Desert gaat niet alleen zozeer over prachtige gedrochten in een woestijn, maar ook over snelheid, behendigheid en schieten. Dit is namelijk een first person-shooter waarbij je bliksemsnel moet reageren op wat het level je voorschotelt. Deze speedrun-fps is gegoten in een boomer-shooter-jasje en bevat meer dan vijftig korte levels om je doorheen te schieten. De levels zijn met elkaar verbonden door een woestijn die dient als open wereld. Door de woestijn kun je overigens wel op je dooie gemakje bewegen, het zijn echt de levels waarin je met de snelheid van het licht moet zien te reageren op wat er gebeurt.

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Beautiful Freaks of the Desert mag vooralsnog uitkijken naar een release ergens in het laatste kwartaal van dit jaar en wordt uitgebracht op pc. Je kunt de game nu wishlisten op Steam.

Bron: a trip by daniel bock
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3025 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Beautiful Freaks of the Desert
Beautiful Freaks of the Desert

Ontwikkelaar

a trip by daniel bock

Uitgever

a trip by daniel bock

Release

Q4 2026

Platforms

PC
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