Speedrun je een ongeluk in Beautiful Freaks of the Desert

Games als Ghostrunner en Neon White spreken speedrunners ongetwijfeld aan door de vlotte actie en het zo snel mogelijk manoeuvreren door de levels. Bij dat rijtje hoopt Beautiful Freaks of the Desert zich binnenkort ook te kunnen voegen.

Beautiful Freaks of the Desert gaat niet alleen zozeer over prachtige gedrochten in een woestijn, maar ook over snelheid, behendigheid en schieten. Dit is namelijk een first person-shooter waarbij je bliksemsnel moet reageren op wat het level je voorschotelt. Deze speedrun-fps is gegoten in een boomer-shooter-jasje en bevat meer dan vijftig korte levels om je doorheen te schieten. De levels zijn met elkaar verbonden door een woestijn die dient als open wereld. Door de woestijn kun je overigens wel op je dooie gemakje bewegen, het zijn echt de levels waarin je met de snelheid van het licht moet zien te reageren op wat er gebeurt.

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Beautiful Freaks of the Desert mag vooralsnog uitkijken naar een release ergens in het laatste kwartaal van dit jaar en wordt uitgebracht op pc. Je kunt de game nu wishlisten op Steam.