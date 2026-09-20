Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Tokyo Game Show 2026

Cairn On the Trail: Deep Water DLC verschijnt op 29 oktober

Door Patrick Lamers
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De gratis Deep Water uitbreiding voor Cairn On the Trail stond al even op de planning, maar nu is er ook een echte releasedatum bekend. Tijdens de PC Gaming Show werd bekend dat de nieuwe uitbreiding op 29 oktober komt te verschijnen.

On the Trail is een collectie aan uitbreidingen voor de succesvolle bouldergame Cairn. Deep Water is zo'n uitbreiding en brengt diverse nieuwigheden naar de klimgame. In Deep Water moet je op kliffen boven water klimmen zonder dat je valt. De uitbreiding brengt drie nieuwe locaties met zich mee, namelijk de kliffen van Haken en Ruka en daarnaast ook de Lamu-klimmuur. Je kunt klimmen als personages Marco of Aava die ieder hun eigen stijl van klimmen hebben. Je treedt in de voetsporen van een legendarische klimmer die deze locaties ooit al heeft beklommen om de verloren geschiedenis en geheimen te achterhalen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Cairn On the Trail: Deep Water DLC staat gepland voor een release op 29 oktober.

Bron: The Game Bakers
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3025 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Cairn
Cairn

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

The Game Bakers

Uitgever

The Game Bakers

Release

29 januari 2026
NS2 Q1 2027

Platforms

PC
PS5
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord