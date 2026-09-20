Cairn On the Trail: Deep Water DLC verschijnt op 29 oktober

De gratis Deep Water uitbreiding voor Cairn On the Trail stond al even op de planning, maar nu is er ook een echte releasedatum bekend. Tijdens de PC Gaming Show werd bekend dat de nieuwe uitbreiding op 29 oktober komt te verschijnen.

On the Trail is een collectie aan uitbreidingen voor de succesvolle bouldergame Cairn. Deep Water is zo'n uitbreiding en brengt diverse nieuwigheden naar de klimgame. In Deep Water moet je op kliffen boven water klimmen zonder dat je valt. De uitbreiding brengt drie nieuwe locaties met zich mee, namelijk de kliffen van Haken en Ruka en daarnaast ook de Lamu-klimmuur. Je kunt klimmen als personages Marco of Aava die ieder hun eigen stijl van klimmen hebben. Je treedt in de voetsporen van een legendarische klimmer die deze locaties ooit al heeft beklommen om de verloren geschiedenis en geheimen te achterhalen.

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Cairn On the Trail: Deep Water DLC staat gepland voor een release op 29 oktober.