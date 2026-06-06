Gratis DLC Cairn - On the Trail verschijnt op 13 augustus

Boulderen is normaliter niet helemaal aan mij besteed, maar voor Cairn maak ik maar al te graag een uitzondering. Spoedig kunnen we terugkeren naar de game. Cairn - On the Trail verschijnt namelijk op 13 augustus 2026 als gratis DLC.

In Cairn besturen we de professionele klimster Aava. Het doel is om de legendarische Mount Kami te beklimmen, maar eenvoudig is dat natuurlijk niet. Jij bepaalt de route, maar die routes pakken lang niet altijd even goed uit. Planning en tactiek zijn dan ook essentiële onderdelen van de Cairn-ervaring.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Cairn - On the Trail verschijnt op 13 augustus als gratis DLC voor de basegame. Cairn is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5 en pc.