Gratis DLC Cairn - On the Trail verschijnt op 13 augustus
Boulderen is normaliter niet helemaal aan mij besteed, maar voor Cairn maak ik maar al te graag een uitzondering. Spoedig kunnen we terugkeren naar de game. Cairn - On the Trail verschijnt namelijk op 13 augustus 2026 als gratis DLC.
In Cairn besturen we de professionele klimster Aava. Het doel is om de legendarische Mount Kami te beklimmen, maar eenvoudig is dat natuurlijk niet. Jij bepaalt de route, maar die routes pakken lang niet altijd even goed uit. Planning en tactiek zijn dan ook essentiële onderdelen van de Cairn-ervaring.
Cairn - On the Trail verschijnt op 13 augustus als gratis DLC voor de basegame. Cairn is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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