Cairn On the Trail-DLC heeft vertraging opgelopen

De gratis uitbreiding voor Cairn, die we kennen als On the Trail, komt niet meer op 13 augustus 2026 te verschijnen. De DLC is vertraagd.

Bergklimmen is geen sprint, maar een test der uithoudingsvermogen. Game-ontwikkeling is vergelijkbaar op die wijze en dat erkent The Game Bakers. De gratis DLC voor Cairn stond oorspronkelijk op de planning voor augustus 2026, maar deze releasedatum is onhaalbaar voor de indie-ontwikkelaar. Wegens veranderingen aan de gameplay-formule, om zo de spanning erin te houden tijdens elke beklimming, heeft men iets meer tijd nodig om alles in goede banen te leiden. On the Trail is nog steeds 'spoedig' beschikbaar, maar een nieuwe releasedatum wordt pas later vrijgegeven.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen Bluesky-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Cairn is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5.