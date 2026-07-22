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Cairn On the Trail-DLC heeft vertraging opgelopen

Door Bram Noteboom
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De gratis uitbreiding voor Cairn, die we kennen als On the Trail, komt niet meer op 13 augustus 2026 te verschijnen. De DLC is vertraagd.

Bergklimmen is geen sprint, maar een test der uithoudingsvermogen. Game-ontwikkeling is vergelijkbaar op die wijze en dat erkent The Game Bakers. De gratis DLC voor Cairn stond oorspronkelijk op de planning voor augustus 2026, maar deze releasedatum is onhaalbaar voor de indie-ontwikkelaar. Wegens veranderingen aan de gameplay-formule, om zo de spanning erin te houden tijdens elke beklimming, heeft men iets meer tijd nodig om alles in goede banen te leiden. On the Trail is nog steeds 'spoedig' beschikbaar, maar een nieuwe releasedatum wordt pas later vrijgegeven.

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Cairn is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5.

Bron: The Game Bakers
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5191 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Cairn
Cairn

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

The Game Bakers

Uitgever

The Game Bakers

Release

29 januari 2026

Platforms

PC
PS5
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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