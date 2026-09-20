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Vier speler co-op demo nu beschikbaar voor Hellcard 2

Door Rudy Wijnberg
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Co-op deckbuilder roguelike Hellcard 2 is zojuist voorzien van een co-op demo. In de game maken we papieren kerkers veilig. Weet jij het verhaal volledig te ontvouwen?

Verzamel kaarten, bouw je party en versla de vijanden. Dat is de gameplayloop van Hellcard 2, een aankomende titel met meer genres dan je op één hand kunt tellen. In de game is alles gemaakt van papier en is alles dus ook vrij efficiënt te visualiseren. Zo verzamel je bijvoorbeeld diverse wapens en outfits die direct op het personage te plakken zijn. De game is volledig solo te spelen, maar kan ook met vier spelers tegelijkertijd worden gespeeld. Om dat te testen, is nu een co-op demo verschenen. Deze is te vinden via de link in de bron.

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Hellcard 2 verschijnt in Q1 2027 voor pc.

Bron: Thing Trunk
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2653 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Hellcard II

Ontwikkelaar

Thing Trunk

Uitgever

Skystone Games

Release

Q1 2027

Platforms

PC
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