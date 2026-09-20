Vier speler co-op demo nu beschikbaar voor Hellcard 2
Co-op deckbuilder roguelike Hellcard 2 is zojuist voorzien van een co-op demo. In de game maken we papieren kerkers veilig. Weet jij het verhaal volledig te ontvouwen?
Verzamel kaarten, bouw je party en versla de vijanden. Dat is de gameplayloop van Hellcard 2, een aankomende titel met meer genres dan je op één hand kunt tellen. In de game is alles gemaakt van papier en is alles dus ook vrij efficiënt te visualiseren. Zo verzamel je bijvoorbeeld diverse wapens en outfits die direct op het personage te plakken zijn. De game is volledig solo te spelen, maar kan ook met vier spelers tegelijkertijd worden gespeeld. Om dat te testen, is nu een co-op demo verschenen. Deze is te vinden via de link in de bron.
Hellcard 2 verschijnt in Q1 2027 voor pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Trailer
Obstacle Overdrive is Micro Machines, maar dan super traag
Obstacle Overdrive laat je met bestuurbare auto's over blokken, boeken en knutselwerken klauteren. De game verschijnt in oktober en heeft nu een demo!0 reacties
-
Trailer
Ga de strijd aan tegen het nucleaire gif in Toxic Frontier
Uitgever Meteorbyte Studios heeft met Toxic Frontier een nieuwe card-based roguelike city-builder aankondigd tijdens de PC Gaming Show.0 reacties
-
Trailer
Undefeated: Genesis-demo nu te spelen op Steam
Undefeated: Genesis geeft spelers alvast een voorproefje van vliegen, vechten en groeien als superheld. De demo is nu beschikbaar voor pc.0 reacties
-
Trailer
Chaos gegarandeerd in de actiegame Marked For Mayhem
Tijdens de PC Gaming Show is de nieuwe competitieve actiegame Marked For Mayhem aangekondigd. De game verschijnt volgend jaar.0 reacties