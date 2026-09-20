Vier speler co-op demo nu beschikbaar voor Hellcard 2

Co-op deckbuilder roguelike Hellcard 2 is zojuist voorzien van een co-op demo. In de game maken we papieren kerkers veilig. Weet jij het verhaal volledig te ontvouwen?

Verzamel kaarten, bouw je party en versla de vijanden. Dat is de gameplayloop van Hellcard 2, een aankomende titel met meer genres dan je op één hand kunt tellen. In de game is alles gemaakt van papier en is alles dus ook vrij efficiënt te visualiseren. Zo verzamel je bijvoorbeeld diverse wapens en outfits die direct op het personage te plakken zijn. De game is volledig solo te spelen, maar kan ook met vier spelers tegelijkertijd worden gespeeld. Om dat te testen, is nu een co-op demo verschenen. Deze is te vinden via de link in de bron.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Hellcard 2 verschijnt in Q1 2027 voor pc.