Night Plane vertrekt op 26 oktober naar onbekende bestemming
De indiegame Night Plane heeft tijdens de PC Gaming Show een nieuwe trailer gekregen waarin de releasedatum van de game is onthuld. Vanaf eind volgende maand kun je aan boord stappen van een vliegtuig dat gedoemd is.
Nu stond het werk als steward bij mij sowieso al niet hoog op het prioriteitenlijstje, maar zeker niet als ik dat werk ook nog moet uitvoeren in een vliegtuig dat gedoemd is. In Night Plane is dat wel precies wat je te doen staat. Jij bent steward(ess) en moet tickets checken bij het inchecken, passagiers bedienen in het vliegtuig en beslissen wie er aan boord van het vliegtuig mogen blijven. Onder de passagiers zitten namelijk ook demonen verscholen en die wil je koste wat het kost uit het vliegtuig hebben voor obvious reasons.
Je ticket ligt klaar om vanaf 26 oktober aan boord te stappen van Night Plane en te zien of er een goede steward(ess) aan je verloren is gegaan.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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