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Tokyo Game Show 2026

Night Plane vertrekt op 26 oktober naar onbekende bestemming

Door Patrick Lamers
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De indiegame Night Plane heeft tijdens de PC Gaming Show een nieuwe trailer gekregen waarin de releasedatum van de game is onthuld. Vanaf eind volgende maand kun je aan boord stappen van een vliegtuig dat gedoemd is.

Nu stond het werk als steward bij mij sowieso al niet hoog op het prioriteitenlijstje, maar zeker niet als ik dat werk ook nog moet uitvoeren in een vliegtuig dat gedoemd is. In Night Plane is dat wel precies wat je te doen staat. Jij bent steward(ess) en moet tickets checken bij het inchecken, passagiers bedienen in het vliegtuig en beslissen wie er aan boord van het vliegtuig mogen blijven. Onder de passagiers zitten namelijk ook demonen verscholen en die wil je koste wat het kost uit het vliegtuig hebben voor obvious reasons.

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Je ticket ligt klaar om vanaf 26 oktober aan boord te stappen van Night Plane en te zien of er een goede steward(ess) aan je verloren is gegaan.

Bron: New Tales
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3025 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Night Plane
Night Plane

Ontwikkelaar

Liquid Static Studio

Uitgever

New Tales

Release

26 oktober 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Dit ziet er wel een interessant tussendoortje uit. Hopelijk komt deze ook naar console.

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