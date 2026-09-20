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Tokyo Game Show 2026

Ontwikkelaars van Tenebris Somnia leggen uit wat de game nu eigenlijk is

Door Patrick Lamers
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Tenebris Somnia is een indie horror-survivalgame dat haar inspratie haalt uit klassiekers als Silent Hill en Resident Evil, maar dan met een ouderwets 2D-sausje erover. Die 2D gameplay wordt overigens afgewisseld met live-action cutscenes.

Ontwikkelaars Andres Borghi en Saibot Studios brengen horror weer terug naar de 8-bit en 16-bit tijdperk. Je moet zien te overleven terwijl je allerlei puzzels oplost, maar het ondertussen ook moet opnemen tegen de meest verschrikkelijke vijanden. Toch blijf dat klassieke stijltje van weleer niet continu de hoofdmoot van deze game, want op bepaalde punten in de game wordt er geswitcht naar live-action beelden. Dit gebeurt voornamelijk in de cutscenes. Deze beelden zijn gemaakt door een filmcrew uit Argentinië en worden vertolkt door echte acteurs. Tijdens de PC Gaming Show werd er een interview gehouden met de ontwikkelaars van Tenebris Somnia.

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Tenebris Somnia verschijnt op 16 oktober voor pc.

Bron: New Blood Interactive
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3025 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Tenebris Somnia
Tenebris Somnia

Ontwikkelaar

Saibot Studios, Andrés Borghi

Uitgever

New Blood Interactive

Release

16 oktober 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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