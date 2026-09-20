Tenebris Somnia is een indie horror-survivalgame dat haar inspratie haalt uit klassiekers als Silent Hill en Resident Evil, maar dan met een ouderwets 2D-sausje erover. Die 2D gameplay wordt overigens afgewisseld met live-action cutscenes.

Ontwikkelaars Andres Borghi en Saibot Studios brengen horror weer terug naar de 8-bit en 16-bit tijdperk. Je moet zien te overleven terwijl je allerlei puzzels oplost, maar het ondertussen ook moet opnemen tegen de meest verschrikkelijke vijanden. Toch blijf dat klassieke stijltje van weleer niet continu de hoofdmoot van deze game, want op bepaalde punten in de game wordt er geswitcht naar live-action beelden. Dit gebeurt voornamelijk in de cutscenes. Deze beelden zijn gemaakt door een filmcrew uit Argentinië en worden vertolkt door echte acteurs. Tijdens de PC Gaming Show werd er een interview gehouden met de ontwikkelaars van Tenebris Somnia.

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Tenebris Somnia verschijnt op 16 oktober voor pc.