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Tokyo Game Show 2026

Wane is een tactische roguelite RPG die draait om de personages

Door Patrick Lamers
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Ontwikkelaar Metis Creative werkt momenteel aan een tactische roguelite RPG die de naam Wane draagt. Dit werd voor het eerst onthuld tijdens de PC Gaming Show gedurende de Tokyo Game Show.

In Wane speel je als de protagonist Declan Wayne. Tijdens je werk als archeoloog heb je per ongeluk seals gebroken die absoluut niet gebroken hadden mogen worden, met desastreuze gevolgen. Lange tijd ben je weggevlucht voor deze gevolgen, maar voor dit avontuur keer je terug naar waar het allemaal gebeurde, Ravelle, om eens en voor altijd af te rekenen met je fouten uit het verleden. Je richt een expeditie op om het in turn-based combat op te nemen tegen gevaarlijke vijanden. in Wane draait veel om de verschillende persoanges die je aan je team kunt toevoegen en moet je tactisch en strategisch te werk gaan.

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Wane krijgt ergens in 2027 een demo en kan vanaf nu worden gewishlist op Steam.

Bron: Shoreline Games
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3025 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Wane
Wane

Ontwikkelaar

Metis Creative

Uitgever

Shoreline Games

Release

-

Platforms

PC
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