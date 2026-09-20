Wane is een tactische roguelite RPG die draait om de personages

Ontwikkelaar Metis Creative werkt momenteel aan een tactische roguelite RPG die de naam Wane draagt. Dit werd voor het eerst onthuld tijdens de PC Gaming Show gedurende de Tokyo Game Show.

In Wane speel je als de protagonist Declan Wayne. Tijdens je werk als archeoloog heb je per ongeluk seals gebroken die absoluut niet gebroken hadden mogen worden, met desastreuze gevolgen. Lange tijd ben je weggevlucht voor deze gevolgen, maar voor dit avontuur keer je terug naar waar het allemaal gebeurde, Ravelle, om eens en voor altijd af te rekenen met je fouten uit het verleden. Je richt een expeditie op om het in turn-based combat op te nemen tegen gevaarlijke vijanden. in Wane draait veel om de verschillende persoanges die je aan je team kunt toevoegen en moet je tactisch en strategisch te werk gaan.

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Wane krijgt ergens in 2027 een demo en kan vanaf nu worden gewishlist op Steam.