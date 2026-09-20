Escape from Playtime resulteert in Poppy Playtime co-op-game

Na vijf hoofdstukken van Poppy Playtime gooit ontwikkelaar Mob Entertainment het over een andere boeg. Tenminste, een beetje. Escape from Playtime is namelijk een co-opervaring waarin je met z'n vieren dient te ontsnappen uit een verlaten speelgoedfabriek.

Op 21 oktober 2026 kunnen we vrienden optrommelen voor de early access-release van Escape from Playtime. In de game dienen we materialen te verzamelen, zodat we onszelf kunnen bewapenen tegen de gevaren die in de schaduw schuilen. De game borduurt voort op het universum dat in de loop van de afgelopen vier jaar zorgvuldig is neergezet. Of dit deel menig marktkraampje wederom weet te vullen met afzichtelijke pluche knuffels, moet nog blijken.