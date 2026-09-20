Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Tokyo Game Show 2026

Escape from Playtime resulteert in Poppy Playtime co-op-game

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Na vijf hoofdstukken van Poppy Playtime gooit ontwikkelaar Mob Entertainment het over een andere boeg. Tenminste, een beetje. Escape from Playtime is namelijk een co-opervaring waarin je met z'n vieren dient te ontsnappen uit een verlaten speelgoedfabriek.

Op 21 oktober 2026 kunnen we vrienden optrommelen voor de early access-release van Escape from Playtime. In de game dienen we materialen te verzamelen, zodat we onszelf kunnen bewapenen tegen de gevaren die in de schaduw schuilen. De game borduurt voort op het universum dat in de loop van de afgelopen vier jaar zorgvuldig is neergezet. Of dit deel menig marktkraampje wederom weet te vullen met afzichtelijke pluche knuffels, moet nog blijken.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Bron: Mob Entertainment
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2653 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Escape from Playtime
Escape from Playtime

Ontwikkelaar

Mob Entertainment

Uitgever

Mob Entertainment

Release

21 oktober 2026

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord