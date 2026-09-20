Escape from Playtime resulteert in Poppy Playtime co-op-game
Na vijf hoofdstukken van Poppy Playtime gooit ontwikkelaar Mob Entertainment het over een andere boeg. Tenminste, een beetje. Escape from Playtime is namelijk een co-opervaring waarin je met z'n vieren dient te ontsnappen uit een verlaten speelgoedfabriek.
Op 21 oktober 2026 kunnen we vrienden optrommelen voor de early access-release van Escape from Playtime. In de game dienen we materialen te verzamelen, zodat we onszelf kunnen bewapenen tegen de gevaren die in de schaduw schuilen. De game borduurt voort op het universum dat in de loop van de afgelopen vier jaar zorgvuldig is neergezet. Of dit deel menig marktkraampje wederom weet te vullen met afzichtelijke pluche knuffels, moet nog blijken.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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