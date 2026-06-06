Tenebris Somnia mixt 8-bit horror met live-action cutscenes

Het is tijd om je angsten onder ogen te komen in Tenebris Somnia. De bijzondere horrorgame bevat zowel retro-gameplay als daadwerkelijk filmmateriaal.

Tenebris Somnia van New Blood Interactive, Andrés Borghi en Saibot Studios maakte meerdere opkomsten tijdens SGF, maar dit is de interessantste tot nu toe. Dit keer zien we namelijk een trailer met een heuse releasedatum. De horrorgame is op tijd af om in de Halloween-periode menig gamer de stuipen op het lijf te jagen. De stijl van klassiekers als Silent Hill of Resident Evil blijft behouden, maar dan in een retro 2D-stijl uit het 8- of 16-bit-tijdperk. Wanneer je genoeg progressie boekt, word je uit de gameplay getrokken en kom je in griezelige live-action cutscenes terecht met echte acteurs en praktische effecten. Lijkt dat je wat? Check dan hieronder de trailer.

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Tenebris Somnia is beschikbaar vanaf 16 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.