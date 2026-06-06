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Tenebris Somnia mixt 8-bit horror met live-action cutscenes

Door Bram Noteboom

Het is tijd om je angsten onder ogen te komen in Tenebris Somnia. De bijzondere horrorgame bevat zowel retro-gameplay als daadwerkelijk filmmateriaal.

Tenebris Somnia van New Blood Interactive, Andrés Borghi en Saibot Studios maakte meerdere opkomsten tijdens SGF, maar dit is de interessantste tot nu toe. Dit keer zien we namelijk een trailer met een heuse releasedatum. De horrorgame is op tijd af om in de Halloween-periode menig gamer de stuipen op het lijf te jagen. De stijl van klassiekers als Silent Hill of Resident Evil blijft behouden, maar dan in een retro 2D-stijl uit het 8- of 16-bit-tijdperk. Wanneer je genoeg progressie boekt, word je uit de gameplay getrokken en kom je in griezelige live-action cutscenes terecht met echte acteurs en praktische effecten. Lijkt dat je wat? Check dan hieronder de trailer.

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Tenebris Somnia is beschikbaar vanaf 16 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.

Bron: New Blood Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Tenebris Somnia
Tenebris Somnia

Ontwikkelaar

Saibot Studios, Andrés Borghi

Uitgever

New Blood Interactive

Release

16 oktober 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
4 weken geleden om 19:32

Wat een aparte game is dit. Doet mij denken aan de vroegere horrorgames met live action video van begin jaren 90, zoals The 7th Guest/11th Hour, Harvester en Phantasmagoria. Alleen dan gemixed met 8 bit. Bijzondere combi en die ga ik zeker checken.

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