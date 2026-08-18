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Rayman krijgt soort van eigen racegame met Rayman Raycer

Door Rudy Wijnberg
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Houd je ledematen vast, Rayman komt namelijk in een racegame te verschijnen. Rayman Raycer is vanaf 19 augustus te downloaden als gratis update voor The Crew: Motorfest (sorry).

Rayman is bezig met een flinke comeback in 2026. Naast het op 1 oktober 2026 te verschijnen Rayman Legends: Retold, maakt de platformmascotte van Ubisoft ook zijn opwachting in Rayman Raycer, een gratis uitbreiding voor The Crew: Motorfest. De DLC introduceert Rayman in de wereld van autoracen. Natuurlijk heeft hij daar ook een wagen voor nodig en die krijgt hij dan ook in de vorm van een buggy, voorzien van een Rayman Raving Rabbids-paintjob. Met die buggy race je over een compleet nieuw parcours, gebaseerd op de franchise, waarin we munten dienen te verzamelen.

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The Crew: Motorfest's Rayman Raycer verschijnt op 19 augustus 2026.

Bron: Ubisoft
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2358 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Crew Motorfest
The Crew Motorfest

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

14 september 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Kowailean
Kowailean
lvl5 Thread Hunter
6 minuten geleden

Dat is een hotrod!

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
1 uur geleden

Grappig

0
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