Rayman krijgt soort van eigen racegame met Rayman Raycer

Houd je ledematen vast, Rayman komt namelijk in een racegame te verschijnen. Rayman Raycer is vanaf 19 augustus te downloaden als gratis update voor The Crew: Motorfest (sorry).

Rayman is bezig met een flinke comeback in 2026. Naast het op 1 oktober 2026 te verschijnen Rayman Legends: Retold, maakt de platformmascotte van Ubisoft ook zijn opwachting in Rayman Raycer, een gratis uitbreiding voor The Crew: Motorfest. De DLC introduceert Rayman in de wereld van autoracen. Natuurlijk heeft hij daar ook een wagen voor nodig en die krijgt hij dan ook in de vorm van een buggy, voorzien van een Rayman Raving Rabbids-paintjob. Met die buggy race je over een compleet nieuw parcours, gebaseerd op de franchise, waarin we munten dienen te verzamelen.

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The Crew: Motorfest's Rayman Raycer verschijnt op 19 augustus 2026.