The Crew Motorfest snelt naar Nintendo Switch 2

Ubisoft doet goede zaken met The Crew Motorfest. Na het succes op de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S wordt de racegame naar de Nintendo Switch 2 gebracht.

Dit laat Ubisoft weten via een officiele blogpost, al was het nieuws al een tijdje eerder online te lezen via de insider billbil-kun. Vanaf 8 oktober 2026 kun je The Crew Motorfest zowel digitaal als fysiek voor de Nintendo Switch 2 aanschaffen via de Nintendo eShop. Nintendo-fans krijgen een uitgebreide versie van de game die al een paar jaar heeft kunnen genieten van diverse contentupdates. Wel laat Ubisoft weten dat een online connectie nodig is om van deze titel te genieten. Laten we hopen dat we over een paar jaar niet met dezelfde controversie zitten waaruit de Stop Killing Games-beweging is ontstaan.

The Crew Motorfest is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.