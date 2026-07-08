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The Crew Motorfest snelt naar Nintendo Switch 2

Door Bram Noteboom

Ubisoft doet goede zaken met The Crew Motorfest. Na het succes op de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S wordt de racegame naar de Nintendo Switch 2 gebracht.

Dit laat Ubisoft weten via een officiele blogpost, al was het nieuws al een tijdje eerder online te lezen via de insider billbil-kun. Vanaf 8 oktober 2026 kun je The Crew Motorfest zowel digitaal als fysiek voor de Nintendo Switch 2 aanschaffen via de Nintendo eShop. Nintendo-fans krijgen een uitgebreide versie van de game die al een paar jaar heeft kunnen genieten van diverse contentupdates. Wel laat Ubisoft weten dat een online connectie nodig is om van deze titel te genieten. Laten we hopen dat we over een paar jaar niet met dezelfde controversie zitten waaruit de Stop Killing Games-beweging is ontstaan.

The Crew Motorfest Nintendo Switch 21

The Crew Motorfest is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Ubisoft
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5114 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Crew Motorfest
The Crew Motorfest

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

14 september 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 uur geleden

Laatste jaren vrij weinig auto racers gespeeld mis die Midnight Club 2/3 vibes dat ware pas racers!!!

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
9 uur geleden

Oww dat is wel nice, ben benieuwd hoe het gaat draaien.

0
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