Nadat er al wat berichten online waren verschenen, heeft The Pokémon Company een uitgebreide video gedeeld over de aanstaande Pokémon Pokopia-DLC. Bubbly Basin komt op 5 augustus 2026 te verschijnen.

De Pokémon Pokopia Expansion Pass werd tijdens de vorige Nintendo Direct officieel onthuld en het eerste deel uit deze betaalde uitbreidingspas is binnenkort te spelen. Bubbly Basin mag de contentreeks aftrappen met een plons en een frisse duik, want de water-Pokémon staan centraal in deze expansie. Ditto wil graag extra veel met z'n nieuwe vrienden in de oceaan spelen, maar helaas zijn de longen van deze pocket monster daar niet ideaal voor. Gelukkig is daar de legendarische Manaphy om de nodige zuurstof te bieden in de vorm van een bubbel. Nu kan het waterrijk zonder limitatie worden verkend. Dit is overigens ook onderdeel van de 'gratis software update', zodat elke speler op de zeebodem dorpjes kan bouwen. De betaalde DLC daarentegen voegt onder andere nieuwe water-Pokémon, een verhaallijn en een grote Atlantis-achtige stad toe. Check de gameplayvideo hieronder voor alle details.

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Pokémon Pokopia is nu beschikbaar exclusief op de Nintendo Switch 2.