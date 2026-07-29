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Uitgebreide trailer toont releasedatum Pokémon Pokopia-DLC Bubbly Basin

Door Bram Noteboom
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Nadat er al wat berichten online waren verschenen, heeft The Pokémon Company een uitgebreide video gedeeld over de aanstaande Pokémon Pokopia-DLC. Bubbly Basin komt op 5 augustus 2026 te verschijnen.

De Pokémon Pokopia Expansion Pass werd tijdens de vorige Nintendo Direct officieel onthuld en het eerste deel uit deze betaalde uitbreidingspas is binnenkort te spelen. Bubbly Basin mag de contentreeks aftrappen met een plons en een frisse duik, want de water-Pokémon staan centraal in deze expansie. Ditto wil graag extra veel met z'n nieuwe vrienden in de oceaan spelen, maar helaas zijn de longen van deze pocket monster daar niet ideaal voor. Gelukkig is daar de legendarische Manaphy om de nodige zuurstof te bieden in de vorm van een bubbel. Nu kan het waterrijk zonder limitatie worden verkend. Dit is overigens ook onderdeel van de 'gratis software update', zodat elke speler op de zeebodem dorpjes kan bouwen. De betaalde DLC daarentegen voegt onder andere nieuwe water-Pokémon, een verhaallijn en een grote Atlantis-achtige stad toe. Check de gameplayvideo hieronder voor alle details.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Pokémon Pokopia is nu beschikbaar exclusief op de Nintendo Switch 2.

Bron: The Pokémon Company
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5245 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Game Freak

Uitgever

Nintendo

Release

5 maart 2026

Platforms

NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Weer een goede reden om deze game te gaan spelen.

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