Pokémon Pokopia is hard op weg om het grootste succes van de Nintendo Switch 2 in 2026 te worden. De game is meer dan vijf miljoen keer verkocht.

Dit laat Nintendo weten via een persbericht. De gloednieuwe expansie, genaamd Bubbly Basin, is sinds 5 augustus 2026 beschikbaar en ging gepaard met een gratis contentupdate. De DLC is het eerste deel in een driekoppige Expansion Pass. De nieuwe content heeft voor een extra positief effect gezorgd, want sindsdien heeft Pokémon Pokopia een nieuwe mijlpaal bereikt. Meer dan vijf miljoen eenheden zijn exclusief op de Nintendo Switch 2 verkocht. Maar het succes gaat naar alle waarschijnlijkheid verder groeien. Deel twee van de betaalde Pokémon Pokopia Expansion Pass-DLC verschijnt namelijk tegen het eind van 2026 en introduceert accessoires die Pokémon kunnen dragen en nieuwe meubels. De lange staart van deze Pokémon-game blijft voorlopig doorgroeien.

Pokémon Pokopia is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.