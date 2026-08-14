Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Pokémon Pokopia passeert mijlpaal van vijf miljoen verkochte eenheden

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Pokémon Pokopia is hard op weg om het grootste succes van de Nintendo Switch 2 in 2026 te worden. De game is meer dan vijf miljoen keer verkocht.

Dit laat Nintendo weten via een persbericht. De gloednieuwe expansie, genaamd Bubbly Basin, is sinds 5 augustus 2026 beschikbaar en ging gepaard met een gratis contentupdate. De DLC is het eerste deel in een driekoppige Expansion Pass. De nieuwe content heeft voor een extra positief effect gezorgd, want sindsdien heeft Pokémon Pokopia een nieuwe mijlpaal bereikt. Meer dan vijf miljoen eenheden zijn exclusief op de Nintendo Switch 2 verkocht. Maar het succes gaat naar alle waarschijnlijkheid verder groeien. Deel twee van de betaalde Pokémon Pokopia Expansion Pass-DLC verschijnt namelijk tegen het eind van 2026 en introduceert accessoires die Pokémon kunnen dragen en nieuwe meubels. De lange staart van deze Pokémon-game blijft voorlopig doorgroeien.

Pokmon Pokopia vijf miljoen eenheden verkocht

Pokémon Pokopia is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Game Freak

Uitgever

Nintendo

Release

5 maart 2026

Platforms

NS2
Lees meer
Reacties
Avatar MR1980
MR1980
lvl11 Commander
3 dagen geleden om 16:43

Mijn vriendin gamed amper, maar voor games als Animal Crossing en deze is ze wel te porren. Zij vind deze game dan ook geweldig en geniet ook weer van de nieuwe DLC. Mijn kopje thee is het niet.

0
Avatar Iam_Alex
Iam_Alex
Gameliner
3 dagen geleden om 13:58

Leuk :)

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
3 dagen geleden om 11:35

Had liever dat Dk Bananza daar zwaar overheen klapt. Die verkopen stagneren een beetje.

0
Avatar TinusTussengas
TinusTussengas
lvl4 Reply Goblin
3 dagen geleden om 11:31

Totdat Zelda Ocarina of Time daar qua verkochte units dik overheen klapt.

1
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl13 Meta Builder
3 dagen geleden om 11:30

Toch wel de silent killer game van dit jaar zeg! Wat een succes!

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord