Pokémon Pokopia - Bubbly Basin nu live, zo speel je de DLC

Klaar om weer in Pokémon Pokopia te duiken (pun intended)? Start de game dan nu op, want Pokémon Pokopia - Bubbly Basin is nu live. Naast een gratis update, waardoor we kunnen duiken, kunnen we ook het eerste deel van de Pokémon Pokopia Expansion Pass spelen. Hiermee krijg je toegang tot een nieuw gebied en diverse nieuwe Pokémon.

In de diepte van de zee schuilt een mysterieus nieuw gebied. Bubbly Basin is vanaf nu te bereiken dankzij de nieuwe Dive-skill. Hierdoor kunnen we de onderwaterwereld verkennen. Er schuilen echter ook nieuwe Gates onder de golven. Hiermee reizen we naar Bubbly Basin, waar Pokémon zoals Popplio, Corphish en Mudkip bevriend kunnen worden. Daarnaast krijg je ook toegang tot nieuwe meubels en een outfit voor Ditto.

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Hoe leer je Dive in Pokémon Pokopia en waar vind je Bubbly Basin?

Om toegang tot Bubbly Basin te verkrijgen, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dien je bijvoorbeeld over de betaalde Pokémon Pokopia Expansion Pass te beschikken. Deze is verkrijgbaar via de Nintendo Store en kost eenmalig 34,99 euro. Hiermee krijg je toegang tot een driedelige DLC, waarvan Bubbly Basin het eerste deel is.

De move Dive is als gratis update toegevoegd aan de game. Je dient deze move echter wel eerst te leren. Dat doe je door de request "Raise the environment level" in Bleak Beach (level 5) te voltooien. Daarnaast dien je de moves Jump en Surf te hebben geleerd. Professor Tangrowth heeft vervolgens bij het Pokémon Center in Bleak Beach een nieuw verzoek. Hij vraagt je om af te reizen naar een nieuw eiland ten noorden van Bleak Beach.

Op het eiland treffen we Manaphy aan. De Pokémon vraagt om vijf stuks zeewier. Mocht je deze niet in je inventory hebben, dan kun je deze eenvoudig op het strand vinden. Na het leren van Dive dien je de quest af te ronden door een grot in de buurt te verkennen. Pak het item, geef het aan Manaphy en voilà, je kunt nu duiken.

Na het leren van Dive treffen we een gloednieuwe Pokémon aan bij het Pokémon Center in Bleak Beach. Popplio vertelt over een nieuwe locatie in de buurt waar Ditto's hulp goed kan gebruiken. Mocht je over de Expansion Pass beschikken, dan leidt Popplio je er rechtstreeks naartoe.

Pokémon Pokopia - Bubbly Basin is nu verkrijgbaar via de Pokémon Pokopia Expansion Pass exclusief op Nintendo Switch 2. Om de DLC te kunnen spelen, dien je eveneens de base game te bezitten.