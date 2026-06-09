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Pokémon Pokopia onthult Expansion Pass en gratis onderwaterupdate voor augustus 2026

Door Rudy Wijnberg

Mega-hit Pokémon Pokopia ziet in augustus 2026 niet één, maar twee DLC's verschijnen. Via de Pokémon Pokopia Expansion Pass krijgen spelers toegang tot Bubbly Basin, een nieuw gebied voorzien van nieuwe cosmetics, items en natuurlijk Pokémon. Daarnaast verschijnt er in augustus ook een gratis update waarmee we onder water kunnen bouwen.

Ik heb de aankondiging drie keer moeten kijken, maar volgens mij begrijp ik het nu. Pokémon Pokopia wordt vandaag voorzien van een Expansion Pass. Deze Expansion Pass verschaft toegang tot drie verschillende uitbreidingen die later dit jaar verschijnen. Daarnaast wordt de game tegelijkertijd met de eerste uitbreiding voorzien van gratis content.

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De gratis content verschijnt in augustus 2026. Hierdoor zijn spelers in staat om de krachten van Squirtle te verkrijgen, zodat we met een bubbel om ons hoofd onder water kunnen blijven.

Tegelijkertijd verschijnt ook de eerste uitbreiding als onderdeel van de Pokémon Pokopia Expansion Pass. Deze betaalde DLC gaat gebukt onder de naam Bubbly Basin en geeft spelers toegang tot een compleet nieuw gebied waar we nieuwe Pokémon kunnen bevrienden. Verwacht overigens niet in elke fase van de Expansion Pass een nieuw gebied. In de kleine lettertjes valt namelijk te lezen dat de tweede uitbreiding niet gepaard gaat met een nieuwe locatie.

Pokémon Pokopia is nu exclusief verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Game Freak

Uitgever

Nintendo

Release

5 maart 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 17:38

35 euro moet er even over nadenken.

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