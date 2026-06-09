Mega-hit Pokémon Pokopia ziet in augustus 2026 niet één, maar twee DLC's verschijnen. Via de Pokémon Pokopia Expansion Pass krijgen spelers toegang tot Bubbly Basin, een nieuw gebied voorzien van nieuwe cosmetics, items en natuurlijk Pokémon. Daarnaast verschijnt er in augustus ook een gratis update waarmee we onder water kunnen bouwen.

Ik heb de aankondiging drie keer moeten kijken, maar volgens mij begrijp ik het nu. Pokémon Pokopia wordt vandaag voorzien van een Expansion Pass. Deze Expansion Pass verschaft toegang tot drie verschillende uitbreidingen die later dit jaar verschijnen. Daarnaast wordt de game tegelijkertijd met de eerste uitbreiding voorzien van gratis content.

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De gratis content verschijnt in augustus 2026. Hierdoor zijn spelers in staat om de krachten van Squirtle te verkrijgen, zodat we met een bubbel om ons hoofd onder water kunnen blijven.

Tegelijkertijd verschijnt ook de eerste uitbreiding als onderdeel van de Pokémon Pokopia Expansion Pass. Deze betaalde DLC gaat gebukt onder de naam Bubbly Basin en geeft spelers toegang tot een compleet nieuw gebied waar we nieuwe Pokémon kunnen bevrienden. Verwacht overigens niet in elke fase van de Expansion Pass een nieuw gebied. In de kleine lettertjes valt namelijk te lezen dat de tweede uitbreiding niet gepaard gaat met een nieuwe locatie.

Pokémon Pokopia is nu exclusief verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2.