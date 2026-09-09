Maak kennis met de Pokémon Pokopia Expansion Pass Part 2
Het razendpopulaire Pokémon Pokopia kwam langs tijdens de Nintendo Direct. De Expansion Pass Part 2 werd in de schijnwerpers gezet.
Nadat de release van het eerste deel (Bubbly Basin) spelers naar een onderwaterstad bracht, is het tijd voor Pokémon Pokopia Expansion Pass Part 2. De uitbreiding komt ergens later dit jaar te verschijnen en geeft spelers de tools om de boel mooi te versieren. Zet een zonnebril op het hoofd van Squirtle, of een strik in het haar van de vele Fairy-type Pokémon. Houd je het liever chique? Vooruit, dan is de vlinderdas een prima optie. Naast de accessoires komen er nieuwe pocket monsters naar de game via Expansion Pass Part 2. Denk hierbij aan Doduo, Skitty, Braixen en nog vele anderen. Kijk hieronder vooral hoe de vork in de steel steekt.
Pokémon Pokopia is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.
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