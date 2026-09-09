Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Maak kennis met de Pokémon Pokopia Expansion Pass Part 2

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Het razendpopulaire Pokémon Pokopia kwam langs tijdens de Nintendo Direct. De Expansion Pass Part 2 werd in de schijnwerpers gezet.

Nadat de release van het eerste deel (Bubbly Basin) spelers naar een onderwaterstad bracht, is het tijd voor Pokémon Pokopia Expansion Pass Part 2. De uitbreiding komt ergens later dit jaar te verschijnen en geeft spelers de tools om de boel mooi te versieren. Zet een zonnebril op het hoofd van Squirtle, of een strik in het haar van de vele Fairy-type Pokémon. Houd je het liever chique? Vooruit, dan is de vlinderdas een prima optie. Naast de accessoires komen er nieuwe pocket monsters naar de game via Expansion Pass Part 2. Denk hierbij aan Doduo, Skitty, Braixen en nog vele anderen. Kijk hieronder vooral hoe de vork in de steel steekt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Pokémon Pokopia is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5457 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Game Freak, Omega Force

Uitgever

Nintendo

Release

5 maart 2026

Platforms

NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord