Grote update 'City Never Sleeps' voor Deadlock uitgebracht

Valve's multiplayer-shooter Deadlock heeft een grote update ontvangen. Lees hier alles wat je moet weten over de 'City Never Sleeps' contentdrop.

Het blijft een bijzonder verhaal: de shooter van Valve die officieel niet is uitgebracht, maar wel onwijs populair is. Deadlock valt momenteel alleen te spelen als je een 'friend invite' via een van de speeltesters kan zien te bemachtigen. En het is misschien wel een goed moment om een poging te wagen, want de 'City Never Sleeps'-update brengt een hoop nieuwe content met zich mee. Om te beginnen worden er zes nieuwe speelbare Heroes toegevoegd, namelijk:

Nurse Harrow

Rat King

Solomon

Deadman Danny

Baba

Violet

Deze helden worden eens per twee weken aan het roster toegevoegd en spelers mogen stemmen op de volgorde. Dit gebeurt in de pre-game van een multiplayer-match. Verder worden er nieuwe gebieden van New York City aan de game bijgelegd, wordt de nieuwe content uitgelicht in de blogpost, gaan er diverse settings op de schop, wordt de engine geüpdatet naar Source 2 en nog veel meer. Mocht je een dik kwartier de tijd hebben, lees dan vooral alle updates door via de bronvermelding.

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Deadlock is nu niet gemakkelijk beschikbaar voor de pc via Steam.