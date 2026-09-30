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SUDA51's Grasshopper Manufacture gaat wederom onafhankelijk verder

Door Bram Noteboom
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Grasshopper Manufacture, de studio van de welbekende ontwikkelaar SUDA51, koppelt zich los van NetEase Games en gaat onafhankelijk verder. Dit laat men weten in een officieel persbericht, maar ook de Japanse gamemaker in kwestie laat op social media zijn stem horen.

Na de release van Romeo is a Dead Man eerder dit jaar, geeft Grasshopper Manufacture aan dat ze een brandende passie hebben om nog meer eigenzinnige games te maken en die voor te schotelen aan nog meer spelers. Ze denken dat de onafhankelijke route hiervoor het meest geschikt is. NetEase Games functioneerde eerder als de uitgever en eigenaar, maar SUDA51 en zijn kornuiten hebben het voor elkaar gekregen om hun eigen vrijheid terug te winnen aan de onderhandelingstafel. Zoals je hieronder kan lezen, is de beste man vrij enthousiast over het 'NEXT FUCKING ADVENTURE' dat ons te wachten staat. SUDA51 belooft dat ze binnenkort meer delen over de plannen die ze hebben voor het bedrijf en diens portfolio aan games.

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We houden de ontwikkelingen rondom Grasshopper Manufacture met belangstelling in de gaten. Wat hoop jij te zien van SUDA51?

Bron: Grasshopper Manufacture
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5593 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Ik ben echt blij dat dit soort games bestaan. Als je bij een grote uitgever zit is het toch moeilijker om echt weirde games te maken. Goed dat ze onafhankelijk kunnen zijn en hun eigen dingen kunnen doen

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Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Mooi denk wel een goede keuze. Ben zelf wel beetje fan van de SUDA51 games.

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