SUDA51's Grasshopper Manufacture gaat wederom onafhankelijk verder
Grasshopper Manufacture, de studio van de welbekende ontwikkelaar SUDA51, koppelt zich los van NetEase Games en gaat onafhankelijk verder. Dit laat men weten in een officieel persbericht, maar ook de Japanse gamemaker in kwestie laat op social media zijn stem horen.
Na de release van Romeo is a Dead Man eerder dit jaar, geeft Grasshopper Manufacture aan dat ze een brandende passie hebben om nog meer eigenzinnige games te maken en die voor te schotelen aan nog meer spelers. Ze denken dat de onafhankelijke route hiervoor het meest geschikt is. NetEase Games functioneerde eerder als de uitgever en eigenaar, maar SUDA51 en zijn kornuiten hebben het voor elkaar gekregen om hun eigen vrijheid terug te winnen aan de onderhandelingstafel. Zoals je hieronder kan lezen, is de beste man vrij enthousiast over het 'NEXT FUCKING ADVENTURE' dat ons te wachten staat. SUDA51 belooft dat ze binnenkort meer delen over de plannen die ze hebben voor het bedrijf en diens portfolio aan games.
We houden de ontwikkelingen rondom Grasshopper Manufacture met belangstelling in de gaten. Wat hoop jij te zien van SUDA51?
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