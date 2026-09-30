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The Big Break Showcase 2026

Veel nieuwe Valor Mortis-gameplay te bewonderen

Door Simon Verbeke
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Komende maand verschijnt (na een kort uitstel) Valor Mortis, een uitdagende first-person actiegame die ons naar een alternatieve versie van de 19e eeuw brengt. Tijd om te ontdekken wat de game te bieden heeft!

Ontwikkelaar One More Game heeft een uitgebreide gameplayvideo online geslingerd, waarin de gameplay van Valor Mortis uit de doeken wordt gedaan. Je speelt als William, een soldaat in het leger van Napoleon. Een mysterieuze ziekte heeft ervoor gezorgd dat je voormalige soldatenbroeders veranderd zijn in gevaarlijke monsters: wat is er precies gebeurd? Aan jou om het mysterie op te lossen, al wordt dit geen plezierreisje. Valor Mortis is een Soulslike en je weet wat dat betekent: sterven, sterven en nog eens sterven. Bekijk de beelden hieronder.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Valor Mortis verschijnt op 13 oktober voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc voor de prijs van €39.99.

Bron: One More Game
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 20 reviews 365 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Valor Mortis
Valor Mortis

Ontwikkelaar

One More Game

Uitgever

One More Game

Release

13 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Bananenboer
Bananenboer
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Elke keer als ik meer van deze game zie, lijkt het steeds meer op bioshock / dishonored. Vind het een leuke stijl maar de gameplay lijkt wat verouderd 😅

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