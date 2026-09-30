Veel nieuwe Valor Mortis-gameplay te bewonderen
Komende maand verschijnt (na een kort uitstel) Valor Mortis, een uitdagende first-person actiegame die ons naar een alternatieve versie van de 19e eeuw brengt. Tijd om te ontdekken wat de game te bieden heeft!
Ontwikkelaar One More Game heeft een uitgebreide gameplayvideo online geslingerd, waarin de gameplay van Valor Mortis uit de doeken wordt gedaan. Je speelt als William, een soldaat in het leger van Napoleon. Een mysterieuze ziekte heeft ervoor gezorgd dat je voormalige soldatenbroeders veranderd zijn in gevaarlijke monsters: wat is er precies gebeurd? Aan jou om het mysterie op te lossen, al wordt dit geen plezierreisje. Valor Mortis is een Soulslike en je weet wat dat betekent: sterven, sterven en nog eens sterven. Bekijk de beelden hieronder.
Valor Mortis verschijnt op 13 oktober voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc voor de prijs van €39.99.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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