Veel nieuwe Valor Mortis-gameplay te bewonderen

Komende maand verschijnt (na een kort uitstel) Valor Mortis, een uitdagende first-person actiegame die ons naar een alternatieve versie van de 19e eeuw brengt. Tijd om te ontdekken wat de game te bieden heeft!

Ontwikkelaar One More Game heeft een uitgebreide gameplayvideo online geslingerd, waarin de gameplay van Valor Mortis uit de doeken wordt gedaan. Je speelt als William, een soldaat in het leger van Napoleon. Een mysterieuze ziekte heeft ervoor gezorgd dat je voormalige soldatenbroeders veranderd zijn in gevaarlijke monsters: wat is er precies gebeurd? Aan jou om het mysterie op te lossen, al wordt dit geen plezierreisje. Valor Mortis is een Soulslike en je weet wat dat betekent: sterven, sterven en nog eens sterven. Bekijk de beelden hieronder.

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Valor Mortis verschijnt op 13 oktober voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc voor de prijs van €39.99.