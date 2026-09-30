Guillermo Del Toro stond op het punt BioShock-film te maken

Regisseur Guillermo Del Toro geeft in gesprek met IGN aan dat zijn BioShock-film bijna tot stand kwam, totdat een 'rampzalig' telefoontje het project om zeep hielp. De details lees je hieronder!

Del Toro, wie kent hem niet? Het brein achter vele geliefde films, zoals Frankenstein (2025), The Shape of Water, Hellboy (2004), Pan's Labyrinth en nog vele andere cultklassiekers die behoren tot de beste man zijn portfolio. Het had niet veel gescheeld, of Del Toro was aan de slag gegaan met een BioShock-adaptatie. Hij was betrokken geraakt bij de vroege conceptfase van de motion picture, maar na een 'rampzalig' telefoontje ging het feest niet door. Het hele proces rondom de verfilming van BioShock was naar verluidt zo moeizaam verlopen, dat Del Toro zelfs 'nooit meer een videogame-film wilde maken'. Alle details over het project kun je ook lezen via het interview met IGN.

Is de BioShock-IP dan toch zo vervloekt? We wacht immers ook al ellendig lang op de nieuwe BioShock-game. Afijn, had jij graag de filmversie van Del Toro gezien? Would you kindly, uhm, even een comment achterlaten om het zo ons te laten weten!