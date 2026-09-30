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Guillermo Del Toro stond op het punt BioShock-film te maken

Door Bram Noteboom
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Regisseur Guillermo Del Toro geeft in gesprek met IGN aan dat zijn BioShock-film bijna tot stand kwam, totdat een 'rampzalig' telefoontje het project om zeep hielp. De details lees je hieronder!

Del Toro, wie kent hem niet? Het brein achter vele geliefde films, zoals Frankenstein (2025), The Shape of Water, Hellboy (2004), Pan's Labyrinth en nog vele andere cultklassiekers die behoren tot de beste man zijn portfolio. Het had niet veel gescheeld, of Del Toro was aan de slag gegaan met een BioShock-adaptatie. Hij was betrokken geraakt bij de vroege conceptfase van de motion picture, maar na een 'rampzalig' telefoontje ging het feest niet door. Het hele proces rondom de verfilming van BioShock was naar verluidt zo moeizaam verlopen, dat Del Toro zelfs 'nooit meer een videogame-film wilde maken'. Alle details over het project kun je ook lezen via het interview met IGN.

BioShock Del Toro project

Is de BioShock-IP dan toch zo vervloekt? We wacht immers ook al ellendig lang op de nieuwe BioShock-game. Afijn, had jij graag de filmversie van Del Toro gezien? Would you kindly, uhm, even een comment achterlaten om het zo ons te laten weten!

Bron: IGN
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5587 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot BioShock
BioShock

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

2K Boston

Uitgever

2K Games

Release

24 augustus 2007

Platforms

PC
X360
PS3
PS4
XONE
Mob
NSW
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
35 minuten geleden

Ik denk dat de wereld die ze hebben gecreëerd met Bioshock goed zou passen in een horror film.
Nu veel videogame-films winstgevend zijn gaan er vast weer deuren open, al zegt dit niets over de kwaliteit natuurlijk.

0
Avatar CaptainCarrot
CaptainCarrot
lvl1 Press Start
3 uur geleden

Steeds als ik een Bioshock gerelateerd artikel lees moet ik ook automatisch denken aan Judas. Die game zou toch al ver in ontwikkeling moeten zijn? Iemand die weet hoe het er voor staat met Judas? Ik keek er eigenlijk wel naar uit

0
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl10 Deel van het meubilair
4 uur geleden

Hoewel ik Pan's Labyrinth erg goed vond vraag ik me af of Bioshock genoeg materiaal geeft om er een hele feature film van te maken, zelfs bij Del Toro.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl18 Mythic Member
4 uur geleden

Ik ben van mening dat je hier een hele leuke geslaagde verfilming van kan maken met dit concept. Mits goed uitgewerkt natuurlijk. Zie het ook nog wel een keer gebeuren.

0
Avatar ZeeuwseBrand
ZeeuwseBrand
lvl2 Journey Awaits!
5 uur geleden

Dit was echt een toppertje!

0
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