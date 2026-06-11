One More Game geeft als eerste toe en stelt Valor Mortis uit
De overvolle september-maand heeft z'n eerste slachtoffer gemaakt. One More Game durft de concurrentie niet aan en stelt Valor Mortis uit naar oktober 2026.
Als je Summer Game Fest 2026 in de gaten hebt gehouden, dan weet je dat er diverse releasedata bekend zijn gemaakt. Aangezien GTA 6 in november lanceert, hoopt iedereen deze titaan te ontwijken. Als je na de game van Rockstar uitkomt, dan kom je ergens in februari terecht. Als je voornamelijk wilt genieten van belangstelling vóór GTA 6, dan kom je in de maand september terecht. Grote games, zoals Control Resonant, Silent Hill: Townfall, Onimusha: Way of the Sword, Minecraft Dungeons II en meer titels staan op de planning. De first-person Soulslike Valor Mortis behoorde eerst tot dit rijtje, maar nu niet meer.
Dit laat ontwikkelaar One More Game weten via een blogpost. Als indie-ontwikkelaar zijnde is het moeilijk om op te boksen tegen het grove triple-A geweld in september 2026. Om de spelers hun zuurverdiende centen en tijd wat ruimte te gunnen, stellen ze de actiegame uit naar de maand erop. Niet dat oktober 2026 helemaal geen grote releases kent, maar je moet wat. In de tussentijd kun je wel alvast de Valor Mortis-demo checken, mocht je houden van snoeihard geweld en uitdagende combat.
Valor Mortis is beschikbaar vanaf 13 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Watjes.
😉