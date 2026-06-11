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One More Game geeft als eerste toe en stelt Valor Mortis uit

Door Bram Noteboom

De overvolle september-maand heeft z'n eerste slachtoffer gemaakt. One More Game durft de concurrentie niet aan en stelt Valor Mortis uit naar oktober 2026.

Als je Summer Game Fest 2026 in de gaten hebt gehouden, dan weet je dat er diverse releasedata bekend zijn gemaakt. Aangezien GTA 6 in november lanceert, hoopt iedereen deze titaan te ontwijken. Als je na de game van Rockstar uitkomt, dan kom je ergens in februari terecht. Als je voornamelijk wilt genieten van belangstelling vóór GTA 6, dan kom je in de maand september terecht. Grote games, zoals Control Resonant, Silent Hill: Townfall, Onimusha: Way of the Sword, Minecraft Dungeons II en meer titels staan op de planning. De first-person Soulslike Valor Mortis behoorde eerst tot dit rijtje, maar nu niet meer.

Dit laat ontwikkelaar One More Game weten via een blogpost. Als indie-ontwikkelaar zijnde is het moeilijk om op te boksen tegen het grove triple-A geweld in september 2026. Om de spelers hun zuurverdiende centen en tijd wat ruimte te gunnen, stellen ze de actiegame uit naar de maand erop. Niet dat oktober 2026 helemaal geen grote releases kent, maar je moet wat. In de tussentijd kun je wel alvast de Valor Mortis-demo checken, mocht je houden van snoeihard geweld en uitdagende combat.

Valor Mortis game uitgesteld oktober 2026

Valor Mortis is beschikbaar vanaf 13 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: One More Game
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Valor Mortis
Valor Mortis

Ontwikkelaar

One More Game

Uitgever

One More Game

Release

13 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 19:28

Op 11 juni showde One More Game z'n punani.

0
Avatar Gonads
Gonads
lvl6 Combo Juggler
3 weken geleden om 19:03

Watjes.

😉

0
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