LEGO Star Wars: The Mandalorian verschijnt 2 september op Disney+
Er lijkt haast geen einde te komen aan het Disney D23-nieuws (tenminste, zo voelt het). LEGO Star Wars: The Mandalorian verschijnt vanaf 2 september 2026 op Disney+. Geen idee wat je kunt verwachten? Onderstaande trailer geeft een uitstekend beeld van de aankomende special.
Veel van de trailers tijdens D23 zagen we aankomen, maar deze komt wat mij betreft uit het niets. LEGO Star Wars: The Mandalorian verschijnt op 2 september als special op streamingservice Disney+. In de special beleven we het reeds bekende Mandalorian-verhaal, maar dan met een typische LEGO-vibe zoals we die kennen uit de games. Zo zien we over-the-top humor in een wereld die op momenten behoorlijk grimmig kan zijn. Verwacht echter geen unieke plottwists, LEGO Star Wars: The Mandalorian lijkt zich namelijk vrij strak aan het originele verhaal te houden.
LEGO Star Wars: The Mandalorian verschijnt op 2 september 2026 als special op Disney+.
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Nu al een 'reboot' van een serie uit 2019 enkel dan geLegoficeerd haha, met meer humor dus oké.