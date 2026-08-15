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LEGO Star Wars: The Mandalorian verschijnt 2 september op Disney+

Door Rudy Wijnberg
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Er lijkt haast geen einde te komen aan het Disney D23-nieuws (tenminste, zo voelt het). LEGO Star Wars: The Mandalorian verschijnt vanaf 2 september 2026 op Disney+. Geen idee wat je kunt verwachten? Onderstaande trailer geeft een uitstekend beeld van de aankomende special.

Veel van de trailers tijdens D23 zagen we aankomen, maar deze komt wat mij betreft uit het niets. LEGO Star Wars: The Mandalorian verschijnt op 2 september als special op streamingservice Disney+. In de special beleven we het reeds bekende Mandalorian-verhaal, maar dan met een typische LEGO-vibe zoals we die kennen uit de games. Zo zien we over-the-top humor in een wereld die op momenten behoorlijk grimmig kan zijn. Verwacht echter geen unieke plottwists, LEGO Star Wars: The Mandalorian lijkt zich namelijk vrij strak aan het originele verhaal te houden.

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LEGO Star Wars: The Mandalorian verschijnt op 2 september 2026 als special op Disney+.

Bron: Disney
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Traveller's Tales

Uitgever

Warner Bros. Games

Release

5 april 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
16 uur geleden

Nu al een 'reboot' van een serie uit 2019 enkel dan geLegoficeerd haha, met meer humor dus oké.

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