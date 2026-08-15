Marvel's Wolverine aanwezig op D23 met nieuwe sizzle trailer

Het regent D23-nieuws. Het fan-evenement van Disney is op volle toeren, maar bevat niet enkel Avengers: Doomsday-trailers. Er is namelijk ook ruimte voor Marvel's Wolverine, de aankomende PlayStation 5-exclusive.

Heb je nog meer hype nodig voor de release van Marvel's Wolverine? Check dan even onderstaande sizzletrailer van de game. In de beelden zien we natuurlijk Wolverine, maar is er aanzienlijk meer aandacht voor de vijanden in de game. Eén ding is echter zeker: Marvel's Wolverine lijkt boordevol actie te zitten, bub.

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Wil je meer D23-nieuws lezen? Bekijk dan nu de nieuwe trailer van Kingdom Hearts IV waarin het releasewindow wordt vrijgegeven. Is Wolverine toch meer je ding? Bekijk dan nu de nieuwe Limited Edition Marvel's Wolverine DualSense Controller en PlayStation 5-plates!

Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september 2026 exclusief voor PlayStation 5.