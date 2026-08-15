Marvel's Wolverine aanwezig op D23 met nieuwe sizzle trailer
Het regent D23-nieuws. Het fan-evenement van Disney is op volle toeren, maar bevat niet enkel Avengers: Doomsday-trailers. Er is namelijk ook ruimte voor Marvel's Wolverine, de aankomende PlayStation 5-exclusive.
Heb je nog meer hype nodig voor de release van Marvel's Wolverine? Check dan even onderstaande sizzletrailer van de game. In de beelden zien we natuurlijk Wolverine, maar is er aanzienlijk meer aandacht voor de vijanden in de game. Eén ding is echter zeker: Marvel's Wolverine lijkt boordevol actie te zitten, bub.
Wil je meer D23-nieuws lezen? Bekijk dan nu de nieuwe trailer van Kingdom Hearts IV waarin het releasewindow wordt vrijgegeven. Is Wolverine toch meer je ding? Bekijk dan nu de nieuwe Limited Edition Marvel's Wolverine DualSense Controller en PlayStation 5-plates!
Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september 2026 exclusief voor PlayStation 5.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Hier heb ik toch wel zin in. Lekker een beetje in de rondte hakken. Benieuwd of er nog een aantal cameo's van andere X-Men in zit.
Ik kijk hier enorm naar uit, en leuk dat de game nog maar een paar weken van ons verwijderd is. Toegegeven, ik heb sowieso een zwak voor Wolverine, maar los daarvan lijkt het mij het perfecte tussendoortje!
Zag op Reddit mensen bashen op pre-alpha footage, bewijst nog maar eens hoe je het internet best niet in vertrouwen neemt als raadgever. Daarna was er in de officiële Reddit groep een kleine gameplay lek van een paar seconden met afgewerkt beeldmateriaal, en dat sprak boekdelen. Het ziet er een typische, goed afgewerkte blockbuster van Insomniac Games uit.
Ik verwacht hier geen originaliteit, wel enkele leuke verrassingen voor de fans.
Misschien zijn de verwachtingen tegenwoordig wat onrealistisch, zeker als je een game per genre bekijkt.
Superhelden gaan gepaard met blockbusters en spektakel, en dat is voor mij meer dan prima, omdat je weet wat je mag verwachten voor je hier een film van ziet of een game van speelt. De originaliteit ga je hier wellicht niet per se vinden, dan zou ik eerder kijken naar de kleinschalige game ontwikkelaars, verrassend genoeg zelfs meestal van Europese bodem, zoals bij studio's als Larian of Remedy.
Ik heb het idee dat deze game mij gaat kunnen bekoren met deze ingesteldheid, en de luide massa die het internet vaak domineert ga ik binnenkort snoozen. Veel beter voor je hart en bloeddruk en de positieve ingesteldheid.
Ik zie op de socials wel echt veel kritiek op de vertoonde Wolverine beelden. Niet dat het lelijk is of slecht speelt maar wel dat het super onorigineel is. Weer een bossfight tegen een enorme buste met een hoofd die je probeert te slaan en lasers op je vuurt. Dat zit al 40 jaar in games. Dit is ook wel het gevoel dat ik bij de game heb, dat het leuk zal zijn om te spelen maar dat het geen bijzondere ervaring gaat zijn. Helemaal als je het vergelijkt met de Spider-Man games waar je heerlijk rond kom slingeren. Alleen dat was al de hele game lang leuk. Maar ik ga Wolverine echt wel spelen hoor, ik hou van lineaire rollercoasterritjes.
Lijkt me een vette game, wacht wel even tot die na een weekje al voor 40/50 euro op marktplaats staat van mensen die er een keer doorheen spelen. Dan kan ik die mooi kopen uitspelen en dan uitlenen aan me broer.
Wel grappig om te zien hoe het met die rechten zit van Wolverine, wie de eigenaar is van de franchise, een andere partij de game maakt en die weer door een eigen studio laat maken.
Vraag me dan wel af hoeveel geld Sony betaald om die Wolverine licentie te mogen gebruiken. Dus of dat een percentage is van de opbrengsten of een vast bedrag.
Wordt een beetje moe van de online haat die deze game krijgt. En dat krijgt deze game vooral in mijn ogen omdat ze het niet kunnen verkroppen dat Sony in 2028 volledig digitaal gaat. Ik ben ook bang dat bij de users reviews vele nullen zullen verschijnen op Metacritic bij de Sony games om die reden. En ik hoop dat Metacritic daar keihard tegen op treed.
Verder heb ik er wel zin in gewoon een typische Sony blockbuster. Ik heb niks met Marvel films maar de games kan ik wel van genieten dat heb ik ook met Harry Potter en Star Wars daar vind ik de films ook niks maar qua sommige games wel tof.