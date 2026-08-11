Bekijk nu Marvel Wolverine's Limited Edition PS5 en Dualsense

We zagen het allemaal al aankomen, maar PlayStation heeft eindelijk de Marvel's Wolverine PlayStation 5 en DualSense-controller uit de doeken gedaan. Deze Limited Edition console en controller verschijnen in twee kleurstellingen en zijn vanaf 19 augustus 2026 te pre-orderen.

Maak je klaar om heel erg veel op refresh te drukken. De Marvel's Wolverine Limited Edition PlayStation 5 en DualSense-controller gaan vanaf 19 augustus 10:00 Nederlandse tijd in de pre-order. Het gaat hierbij om de PlayStation 5 Digital Edition die als bundel voor 649,99 euro aan te schaffen is. Mocht je al een PlayStation bezitten, dan kan je ook naar de PlayStation Store voor de Console Covers. Deze verschijnen in Battle Yellow voor zowel PlayStation 5 als PlayStation 5 Pro. Er verschijnt tevens een Adamantium Limited Edition cover voor de PlayStation 5 Pro. Alle covers verschijnen in de winkel voor 74,99 euro.

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Laten we echter niet de DualSense-controller vergeten. De Marvel's Wolverine DualSense verschijnt in zowel Battle Yellow als Adamantium voor 84,99 euro. Ook hiervoor starten de pre-orders op 19 augustus. Mocht je iets kunnen bestellen, dan zal de levering op 15 september plaatsvinden. Op zich niet vreemd, dat is namelijk de datum dat Marvel's Wolverine verschijnt voor PlayStation 5.