Bekijk nu Marvel Wolverine's Limited Edition PS5 en Dualsense
We zagen het allemaal al aankomen, maar PlayStation heeft eindelijk de Marvel's Wolverine PlayStation 5 en DualSense-controller uit de doeken gedaan. Deze Limited Edition console en controller verschijnen in twee kleurstellingen en zijn vanaf 19 augustus 2026 te pre-orderen.
Maak je klaar om heel erg veel op refresh te drukken. De Marvel's Wolverine Limited Edition PlayStation 5 en DualSense-controller gaan vanaf 19 augustus 10:00 Nederlandse tijd in de pre-order. Het gaat hierbij om de PlayStation 5 Digital Edition die als bundel voor 649,99 euro aan te schaffen is. Mocht je al een PlayStation bezitten, dan kan je ook naar de PlayStation Store voor de Console Covers. Deze verschijnen in Battle Yellow voor zowel PlayStation 5 als PlayStation 5 Pro. Er verschijnt tevens een Adamantium Limited Edition cover voor de PlayStation 5 Pro. Alle covers verschijnen in de winkel voor 74,99 euro.
Laten we echter niet de DualSense-controller vergeten. De Marvel's Wolverine DualSense verschijnt in zowel Battle Yellow als Adamantium voor 84,99 euro. Ook hiervoor starten de pre-orders op 19 augustus. Mocht je iets kunnen bestellen, dan zal de levering op 15 september plaatsvinden. Op zich niet vreemd, dat is namelijk de datum dat Marvel's Wolverine verschijnt voor PlayStation 5.
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Zelf pas sinds kort een PS5 dus een extra controller kan geen kwaad en dan zijn dit wel gave opties. De covers vind ik ook cool maar de PS5 staat toch achter de tv dus zie je ze niet.
Ja dat is echt Wolverine, knal geel. Zelf hoef ik t niet maar vet dat de optie er nu wel komt.
Erg cool!
Leuk om niet in huis te hoeven halen. Yeah, ik boycot Playstation vanaf nu gewoon.
Maak die Ghost of Yotei Pro kappen maar bij.
Het is toch te belachelijk voor woorden dat je geen fatsoenlijke kappen voor de Pro kan kopen.
Deze van Wolverine vind ik te schreeuwerig en minder chique dan die van Ghost of Yotei.
€75 voor een paar stukken plastic... dayum
Vet! Game komt steeds dichterbij.
Ik blijf het bijzonder vinden dat Sony hier niet vanaf het begin op heeft ingezet. Die covers zijn redelijk makkelijk te verwijderen en te plaatsen, dus ze hadden zoveel mooie designs van hun IP's kunnen produceren. Ik zou er zonder twijfel eentje van Ratchet & Clank: Rift Apart gekocht hebben.