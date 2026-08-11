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Bekijk nu Marvel Wolverine's Limited Edition PS5 en Dualsense

Door Rudy Wijnberg
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We zagen het allemaal al aankomen, maar PlayStation heeft eindelijk de Marvel's Wolverine PlayStation 5 en DualSense-controller uit de doeken gedaan. Deze Limited Edition console en controller verschijnen in twee kleurstellingen en zijn vanaf 19 augustus 2026 te pre-orderen.

Marvels Wolverine PlayStation 5 Dualsense Limited Edition 1
Marvels Wolverine PlayStation 5 Dualsense Limited Edition 2
Marvels Wolverine PlayStation 5 Dualsense Limited Edition 3
Marvels Wolverine PlayStation 5 Dualsense Limited Edition 4
Marvels Wolverine PlayStation 5 Dualsense Limited Edition 5

Maak je klaar om heel erg veel op refresh te drukken. De Marvel's Wolverine Limited Edition PlayStation 5 en DualSense-controller gaan vanaf 19 augustus 10:00 Nederlandse tijd in de pre-order. Het gaat hierbij om de PlayStation 5 Digital Edition die als bundel voor 649,99 euro aan te schaffen is. Mocht je al een PlayStation bezitten, dan kan je ook naar de PlayStation Store voor de Console Covers. Deze verschijnen in Battle Yellow voor zowel PlayStation 5 als PlayStation 5 Pro. Er verschijnt tevens een Adamantium Limited Edition cover voor de PlayStation 5 Pro. Alle covers verschijnen in de winkel voor 74,99 euro.

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Laten we echter niet de DualSense-controller vergeten. De Marvel's Wolverine DualSense verschijnt in zowel Battle Yellow als Adamantium voor 84,99 euro. Ook hiervoor starten de pre-orders op 19 augustus. Mocht je iets kunnen bestellen, dan zal de levering op 15 september plaatsvinden. Op zich niet vreemd, dat is namelijk de datum dat Marvel's Wolverine verschijnt voor PlayStation 5.

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Marvel’s Wolverine
Marvel’s Wolverine

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar Batojunia
Batojunia
lvl2 Journey Awaits!
5 dagen geleden om 10:56

Zelf pas sinds kort een PS5 dus een extra controller kan geen kwaad en dan zijn dit wel gave opties. De covers vind ik ook cool maar de PS5 staat toch achter de tv dus zie je ze niet.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
5 dagen geleden om 10:01

Ja dat is echt Wolverine, knal geel. Zelf hoef ik t niet maar vet dat de optie er nu wel komt.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 23:46

Erg cool!

0
Avatar Larafin
Larafin
lvl4 Reply Goblin
6 dagen geleden om 20:23

Leuk om niet in huis te hoeven halen. Yeah, ik boycot Playstation vanaf nu gewoon.

3
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl17 Final Form
6 dagen geleden om 19:57

Maak die Ghost of Yotei Pro kappen maar bij.
Het is toch te belachelijk voor woorden dat je geen fatsoenlijke kappen voor de Pro kan kopen.

Deze van Wolverine vind ik te schreeuwerig en minder chique dan die van Ghost of Yotei.

0
Avatar Frietrick
Frietrick
Gameliner
6 dagen geleden om 19:37

€75 voor een paar stukken plastic... dayum

2
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 19:01

Vet! Game komt steeds dichterbij.

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl11 Commander
6 dagen geleden om 17:59

Ik blijf het bijzonder vinden dat Sony hier niet vanaf het begin op heeft ingezet. Die covers zijn redelijk makkelijk te verwijderen en te plaatsen, dus ze hadden zoveel mooie designs van hun IP's kunnen produceren. Ik zou er zonder twijfel eentje van Ratchet & Clank: Rift Apart gekocht hebben.

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