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Pokémon Ruby en Sapphire mogelijk in aantocht voor Switch

Door Rudy Wijnberg
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Een officieel Pokémon-kanaal heeft een 30 seconden durende clip gedeeld van wat lijkt op een HD-versie van Pokémon Ruby/Sapphire. De geliefde Game Boy Advance-games zijn een gewilde toevoeging voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 en deze beelden lijken dan ook te suggereren dat er een port wordt voorbereid voor de Nintendo-consoles.

High-resbeelden van Pokémon Ruby/Sapphire, die deelt The Pokémon Company natuurlijk niet zonder reden. De gameplayclip duurt dertig seconden, wat precies overeenkomt met de automatische opnamefunctie van de Nintendo Switch. De Game Boy Advance-games hebben er nooit zo scherp uitgezien en dat geeft de community reden genoeg om te concluderen dat er ports verschijnen voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Dit omdat officiële kanalen vrijwel altijd de daadwerkelijke gameplaybeelden gebruiken en geen emulaties.

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Op zich zou het geen vreemde zet van Nintendo zijn om de games opnieuw uit te brengen op de consoles. Pokémon FireRed en LeafGreen werden immers met open armen ontvangen, ondanks het prijskaartje van €19,99. De release van games zoals Pokémon HeartGold/SoulSilver of Ruby/Sapphire zou dan ook geen onlogische zet zijn.

Mochten de games daadwerkelijk verschijnen, ga jij ze dan kopen? Laat het weten in de comments!

Bron: Centroleaks
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2665 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
31 minuten geleden

Oww dan wordt het Ruby voor mij.

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Avatar Trotsert
Trotsert
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Nou, daar gaat weer 30 euro. 🫠

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Avatar de_Bozebuurman
de_Bozebuurman
lvl3 XP Farmer
2 uur geleden bewerkt

Instant buy haha. Jeugdsentiment, maar mijn eerste game was Crystal op de GameBoy Color

0
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Deze generatie Pokémon was wel heel speciaal voor mij. De eerste twee generaties waren natuurlijk iconisch, ook toen al, maar deze delen gaven zoveel meer diepgang aan de wereld qua kleuren, karakters en muziek. Toentertijd Sapphire gekocht, want ik had ook Blue en Silver. Mijn beste vriend had uiteraard Ruby gekocht, zodat we konden ruilen.

10 jaar oud, op de camping in Frankrijk met mijn ouders. Zwemmen, stokbrood vreten en uren vertoeven in de nieuwe regio Hoenn. Ik kan de muziek nog mee neuriën. Vooral die van Littleroot Town.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Geen Emerald?

0
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