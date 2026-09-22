Pokémon Ruby en Sapphire mogelijk in aantocht voor Switch
Een officieel Pokémon-kanaal heeft een 30 seconden durende clip gedeeld van wat lijkt op een HD-versie van Pokémon Ruby/Sapphire. De geliefde Game Boy Advance-games zijn een gewilde toevoeging voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 en deze beelden lijken dan ook te suggereren dat er een port wordt voorbereid voor de Nintendo-consoles.
High-resbeelden van Pokémon Ruby/Sapphire, die deelt The Pokémon Company natuurlijk niet zonder reden. De gameplayclip duurt dertig seconden, wat precies overeenkomt met de automatische opnamefunctie van de Nintendo Switch. De Game Boy Advance-games hebben er nooit zo scherp uitgezien en dat geeft de community reden genoeg om te concluderen dat er ports verschijnen voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Dit omdat officiële kanalen vrijwel altijd de daadwerkelijke gameplaybeelden gebruiken en geen emulaties.
Op zich zou het geen vreemde zet van Nintendo zijn om de games opnieuw uit te brengen op de consoles. Pokémon FireRed en LeafGreen werden immers met open armen ontvangen, ondanks het prijskaartje van €19,99. De release van games zoals Pokémon HeartGold/SoulSilver of Ruby/Sapphire zou dan ook geen onlogische zet zijn.
Mochten de games daadwerkelijk verschijnen, ga jij ze dan kopen? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Gerucht: Pokémon Ruby, Sapphire en Emerald-ports voor Switch in aantocht
Het succes van de Pokémon FireRed en LeafGreen-ports voor de Nintendo Switch is niet onopgemerkt gebleven. Naar verluidt zijn er plannen voor andere ports.19 reacties
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Alternatieve namen Pokémon Ruby en Sapphire ontdekt
Heb je je ooit afgevraagd of de Pokémon-titels Ruby en Sapphire andere namen hadden kunnen hebben? Geen gekke vraag, want een X-gebruiker kwam...0 reacties
Oww dan wordt het Ruby voor mij.
Nou, daar gaat weer 30 euro. 🫠
Instant buy haha. Jeugdsentiment, maar mijn eerste game was Crystal op de GameBoy Color
Deze generatie Pokémon was wel heel speciaal voor mij. De eerste twee generaties waren natuurlijk iconisch, ook toen al, maar deze delen gaven zoveel meer diepgang aan de wereld qua kleuren, karakters en muziek. Toentertijd Sapphire gekocht, want ik had ook Blue en Silver. Mijn beste vriend had uiteraard Ruby gekocht, zodat we konden ruilen.
10 jaar oud, op de camping in Frankrijk met mijn ouders. Zwemmen, stokbrood vreten en uren vertoeven in de nieuwe regio Hoenn. Ik kan de muziek nog mee neuriën. Vooral die van Littleroot Town.
Geen Emerald?