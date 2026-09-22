Pokémon Ruby en Sapphire mogelijk in aantocht voor Switch

Een officieel Pokémon-kanaal heeft een 30 seconden durende clip gedeeld van wat lijkt op een HD-versie van Pokémon Ruby/Sapphire. De geliefde Game Boy Advance-games zijn een gewilde toevoeging voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 en deze beelden lijken dan ook te suggereren dat er een port wordt voorbereid voor de Nintendo-consoles.

High-resbeelden van Pokémon Ruby/Sapphire, die deelt The Pokémon Company natuurlijk niet zonder reden. De gameplayclip duurt dertig seconden, wat precies overeenkomt met de automatische opnamefunctie van de Nintendo Switch. De Game Boy Advance-games hebben er nooit zo scherp uitgezien en dat geeft de community reden genoeg om te concluderen dat er ports verschijnen voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Dit omdat officiële kanalen vrijwel altijd de daadwerkelijke gameplaybeelden gebruiken en geen emulaties.

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Op zich zou het geen vreemde zet van Nintendo zijn om de games opnieuw uit te brengen op de consoles. Pokémon FireRed en LeafGreen werden immers met open armen ontvangen, ondanks het prijskaartje van €19,99. De release van games zoals Pokémon HeartGold/SoulSilver of Ruby/Sapphire zou dan ook geen onlogische zet zijn.

Mochten de games daadwerkelijk verschijnen, ga jij ze dan kopen? Laat het weten in de comments!