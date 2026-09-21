Hideo Kojima over PlayStation-breuk Physint; I Love Sony
PlayStation heeft een aantal dagen geleden de samenwerking voor Hideo Kojima's Physint stopgezet. Een pijnlijke ervaring volgens Kojima. Het stopzetten van de funding zou de studio tijdens zijn tienjarige jubileum namelijk zomaar de kop kunnen kosten. In een gesprek met IGN geeft Kojima iets meer informatie over het gesprek, waarin hij aangeeft: “I love Sony.” Het gesprek wordt opgevolgd door een publiek statement, waarin de studio vooral naar Bloomberg wijst vanwege het verspreiden van inaccurate informatie.
Xbox heeft nu een flinke vinger in de pap bij Kojima Productions. De studio bestaat tien jaar en heeft momenteel games zoals OD en Physint in productie. Op 10 september deelden zowel PlayStation als Kojima mee dat de samenwerking voor Physint door PlayStation is stopgezet. Uiteraard begon de geruchtenmolen al snel te draaien. De game zou namelijk ruimschoots over budget zijn en er zouden meerdere deadlines niet zijn gehaald. Kojima blikt hier tijdens een gesprek met IGN op terug, maar geeft voornamelijk te kennen dat er geen problemen zijn tussen de Metal Gear-bedenker en PlayStation:
“I don't remember so much of that meeting, to be honest with you. And my colleagues probably don't remember as well, so I can't really answer if you ask me what exactly they said. But, from my side, I love Sony. And I don't have any bad feelings against them because I know that it's a tough time in the game industry.”
Wanneer IGN vraagt of er een reden is gegeven voor het annuleren van de funding, zegt Kojima het volgende:
“No, not at all. They haven't contacted me ever since. But I'm not fighting with Sony. We're not in a dispute. But what I want to say is that we've been together for 30 years and we have this relationship. So if this was the conclusion, I would've wanted to hear it a little earlier. […] I've always been a big Sony fan. I've been using a Walkman. All my cameras are Sony. So I have no bad feelings towards them.”
Het interview sluit af met een verwijzing naar Bloombergs artikel, waarin wordt geclaimd dat de funding voor Physint is stopgezet vanwege de tijdlijn van de ontwikkeling en het overschrijden van het budget. Kojima Productions geeft daarop het volgende officiële statement af:
“You may have seen a recent article that mentions Kojima Productions, speculating on the reasons for the change in publishing partners for Physint.
Normally, we would not comment on unsubstantiated speculation on the internet, but these aspersions around our relationship with PlayStation, the commercial performance of the Death Stranding franchise, and the broader production planning and investment for Physint, have reached beyond the studio and have touched our fans, our creative partners, and colleagues we have worked alongside with for three decades.
None of the claims written came from any official or on-the-record source and as such we encourage you to take them with a dose of scepticism.
Make no mistake, this was a serious situation for the studio with a range of potentially significant implications. While we recognise that the article may have caused alarm, we want to reassure you all, for the record: that the studio is in a healthy, profitable state, development for Physint continues to move forward with Xbox, and our relationship with PlayStation remains strong.
Thank you for your continued support,
Kojima Productions”
De kans dat we vanuit Sony te horen krijgen wie de funding daadwerkelijk heeft geannuleerd en wat de exacte reden daarvoor is, lijkt zeer klein. Vooralsnog kan Kojima in ieder geval verder met de ontwikkeling van Physint. Zo is inmiddels aangekondigd dat Bill Skarsgård de hoofdrol gaat spelen en dat Xbox nu officieel partner van Physint is.
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Dit is een funding die puur voor de marketing is. Over budget, deadlines niet gehaald... Hier gaat niets worden verdient qua geld, wel op alle andere fronten.
De afgelopen jaren zijn er wel erg veel studios in dit vaarwater terecht gekomen en ze lijken geen oplossing te kunnen vinden. Leuke studios qua naam, maar ook bijvoorbeeld Double Fine kent alleen maar rode cijfers.
Microsoft stoot de studio's af die binnen hun eigendom vallen, maar investeren er wel in als derde partij. En nu dus ook bij Kojima.
Het zet aan het denken.