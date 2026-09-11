Journalist Jason Schreier van Bloomberg heeft uitgebreid onderzoek gedaan en deelt met de wereld waarom PlayStation heeft afgezien van Kojima's Physint. De redenen lopen volgens diverse partijen uiteen.

Laten we beginnen met de ex-uitgever Sony Interactive Entertainment. Volgens het bedrijf achter PlayStation werd het project in de steek gelaten, omdat Kojima Productions zich niet aan de afgesproken deadlines heeft gehouden. Daarnaast zou het project qua budget flink oplopen, waardoor Sony twijfels begon te krijgen over de rentabiliteit van de game. De resultaten van de twee Death Stranding-games hebben hierin een rol gespeeld. Volgens Bloomberg had Sony hoge verwachtingen die niet helemaal zijn waargemaakt. Tot slot plaatste men vraagtekens bij de exclusiviteit van de titel. Die aarzeling verraadt wellicht dat Physint nooit in de boeken stond als een PlayStation-exclusieve game.

Kojima had natuurlijk al eerder gereageerd via social media. Hij gaf aan dat het een onverwachte wending was dat Sony Interactive Entertainment het project wilde annuleren. In de makkelijkste PR-stunt voor XBOX ooit, pakte de grote rivaal het project op en gaven ze aan het volgende hoofdstuk tussen Kojima en Microsoft te starten. Naast Physint is ook de horrorgame OD in de maak bij de groene gamegigant.

Voorlopig is Physint in ontwikkeling; in ieder geval voor het XBOX-platform.