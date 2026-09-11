PlayStation zag af van Physint wegens budgetproblemen en gemiste deadlines
Journalist Jason Schreier van Bloomberg heeft uitgebreid onderzoek gedaan en deelt met de wereld waarom PlayStation heeft afgezien van Kojima's Physint. De redenen lopen volgens diverse partijen uiteen.
Laten we beginnen met de ex-uitgever Sony Interactive Entertainment. Volgens het bedrijf achter PlayStation werd het project in de steek gelaten, omdat Kojima Productions zich niet aan de afgesproken deadlines heeft gehouden. Daarnaast zou het project qua budget flink oplopen, waardoor Sony twijfels begon te krijgen over de rentabiliteit van de game. De resultaten van de twee Death Stranding-games hebben hierin een rol gespeeld. Volgens Bloomberg had Sony hoge verwachtingen die niet helemaal zijn waargemaakt. Tot slot plaatste men vraagtekens bij de exclusiviteit van de titel. Die aarzeling verraadt wellicht dat Physint nooit in de boeken stond als een PlayStation-exclusieve game.
Kojima had natuurlijk al eerder gereageerd via social media. Hij gaf aan dat het een onverwachte wending was dat Sony Interactive Entertainment het project wilde annuleren. In de makkelijkste PR-stunt voor XBOX ooit, pakte de grote rivaal het project op en gaven ze aan het volgende hoofdstuk tussen Kojima en Microsoft te starten. Naast Physint is ook de horrorgame OD in de maak bij de groene gamegigant.
Voorlopig is Physint in ontwikkeling; in ieder geval voor het XBOX-platform.
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Ben echt niet de grootste Kojima fan, maar dit is echt de druppel voor Sony in een jaar waar ze hun reputatie volledig hebben verneukt
Kojima vraagt extra voor iedere keer dat zijn naam vermeld is in de credits dus dat gaat aardig in de papieren zitten, alleen de intro gaat al over het budget.
Ben fan van de mgs reeks en zone of enders. Voor rest geen fan van Kojima games. Death stranding waren geen games voor massa’s. Dus kan me voorstellen dat deze games niet gedaan hebben waar Sony op gehoopt had. Blijven toch soort van niche games.
Je hebt hier ook wel met een eigengereide Kojima te maken 😂.
Die neemt zijn tijd en moet zijn creativiteit zijn gang laten gaan.
Ik snap dat Sony naar de kosten kijkt maar als ze de afgelopen jaren niet zo’n fuck up van hadden gemaakt financieel hadden ze dit project gewoon kunnen houden. Je hebt wel een grote man aan boort en een aparte game die onderscheidend is.
Xbox kan er nu mee aan de haal. Hopelijk komen beide games ook nog op Series X 🤞🏻.
XBOX Kruimeldief X
Als dit waar is dan is het meer dan logische keuze van Sony.