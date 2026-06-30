Kojima's OD is veilig van de XBOX Reset

IGN komt in samenwerking met andere bronnen tot (eindelijk) geruststellend nieuws. Het XBOX Reset plan heeft geen effect op de ontwikkeling van Kojima's OD.

De game-industrie heeft het moeilijk en vooral XBOX ligt in de hoek waar momenteel de klappen vallen. De geruchten over de toekomst van diverse studio's, zoals Arkane Studios, Ninja Theory, Compulsion Games, Double Fine Productions en Undead Labs, komen aan bod en voorspellen niet veel goeds. Daarnaast zijn er uitgeversdeals in duigen gevallen, zoals bij IO Interactive's Project Fantasy.

Is er voor de verandering ook goed nieuws te melden? Nou ja, een lichtpuntje wellicht. Hideo Kojima's OD is veilig gesteld. IGN laat dit weten via een publicatie, waarin het zelf onafhankelijk bronnen die bekend zijn met de XBOX-situatie heeft kunnen raadplegen. OD blijft in ontwikkeling bij Kojima Productions en XBOX blijft de uitgever achter de felbegeerde horrorgame. Kojima belooft 'gameplay die nog nooit iemand heeft gezien'.

Maar waarom is OD dan wel een langer leven gegund en een Project Fantasy bijvoorbeeld niet? Buiten het feit dat een Kojima-game annuleren wellicht de grootste PR-ramp is die je kan veroorzaken, liet Microsoft het volgende weten aan het journalistieke platform Bloomberg:

We're not reducing our overall investment in games. We expect to invest about the same in content as we did last year. What's changing is where we're investing and the kinds of projects we're backing Microsoft

Nou, we gaan het meemaken. De komende weken beloven behoorlijk lastig te worden voor de mensen die de game-industrie een warm hart toedragen. We wensen alle getroffen medewerkers heel veel sterkte toe.