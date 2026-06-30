Kojima's OD is veilig van de XBOX Reset
IGN komt in samenwerking met andere bronnen tot (eindelijk) geruststellend nieuws. Het XBOX Reset plan heeft geen effect op de ontwikkeling van Kojima's OD.
De game-industrie heeft het moeilijk en vooral XBOX ligt in de hoek waar momenteel de klappen vallen. De geruchten over de toekomst van diverse studio's, zoals Arkane Studios, Ninja Theory, Compulsion Games, Double Fine Productions en Undead Labs, komen aan bod en voorspellen niet veel goeds. Daarnaast zijn er uitgeversdeals in duigen gevallen, zoals bij IO Interactive's Project Fantasy.
Is er voor de verandering ook goed nieuws te melden? Nou ja, een lichtpuntje wellicht. Hideo Kojima's OD is veilig gesteld. IGN laat dit weten via een publicatie, waarin het zelf onafhankelijk bronnen die bekend zijn met de XBOX-situatie heeft kunnen raadplegen. OD blijft in ontwikkeling bij Kojima Productions en XBOX blijft de uitgever achter de felbegeerde horrorgame. Kojima belooft 'gameplay die nog nooit iemand heeft gezien'.
Maar waarom is OD dan wel een langer leven gegund en een Project Fantasy bijvoorbeeld niet? Buiten het feit dat een Kojima-game annuleren wellicht de grootste PR-ramp is die je kan veroorzaken, liet Microsoft het volgende weten aan het journalistieke platform Bloomberg:
Nou, we gaan het meemaken. De komende weken beloven behoorlijk lastig te worden voor de mensen die de game-industrie een warm hart toedragen. We wensen alle getroffen medewerkers heel veel sterkte toe.
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Waarschijnlijk omdat deze game anders zonder Microsoft ook wel was uitgekomen.
Nu ben ik niet zo van de horror games, maar ik ben oprecht benieuwd waar Kojima mee gaat komen
Verstandig is anders wel n beetje jezelf echt voor joker zetten... Tja je hebt het moeilijk maar alles afblazen staat ook niet goed.
Hoe lang geleden hebben ze deze game aangekondigd?
Op een paar teasers na hebben we nog helemaal niks gezien van deze game. Heb een vermoeden dat dit project op niks uitloopt.
Gelukkig!
Alsof Xbox een keuze had. Kojima is niet hun eigendom en ik vermoed dat Kojima wel heeft vastgelegd dat de game, ip db assets eigendom zijn van de studio.
Dus oftewel als Xbox nu geen geld meer heeft om deze game uit te brengen dan gaan ze naar Sony. Of zelfs eigen beheer.
Ik kan me niet indenken dat Kojima deze game zou annuleren als Xbox als partner stopt.
Dus het is ook waarschijnlijk niet mogelijk dat Xbox deze game kan annuleren.
Als Xbox OD killed dan zou ik wel echt pissed zijn.
Anders loopt Kojima recht terug naar PlayStation toch met zo’n grote game waarschijnlijk?