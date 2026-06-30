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Kojima's OD is veilig van de XBOX Reset

Door Bram Noteboom

IGN komt in samenwerking met andere bronnen tot (eindelijk) geruststellend nieuws. Het XBOX Reset plan heeft geen effect op de ontwikkeling van Kojima's OD.

De game-industrie heeft het moeilijk en vooral XBOX ligt in de hoek waar momenteel de klappen vallen. De geruchten over de toekomst van diverse studio's, zoals Arkane Studios, Ninja Theory, Compulsion Games, Double Fine Productions en Undead Labs, komen aan bod en voorspellen niet veel goeds. Daarnaast zijn er uitgeversdeals in duigen gevallen, zoals bij IO Interactive's Project Fantasy.

Is er voor de verandering ook goed nieuws te melden? Nou ja, een lichtpuntje wellicht. Hideo Kojima's OD is veilig gesteld. IGN laat dit weten via een publicatie, waarin het zelf onafhankelijk bronnen die bekend zijn met de XBOX-situatie heeft kunnen raadplegen. OD blijft in ontwikkeling bij Kojima Productions en XBOX blijft de uitgever achter de felbegeerde horrorgame. Kojima belooft 'gameplay die nog nooit iemand heeft gezien'.

OD Kojima Productions XBOX

Maar waarom is OD dan wel een langer leven gegund en een Project Fantasy bijvoorbeeld niet? Buiten het feit dat een Kojima-game annuleren wellicht de grootste PR-ramp is die je kan veroorzaken, liet Microsoft het volgende weten aan het journalistieke platform Bloomberg:

We're not reducing our overall investment in games. We expect to invest about the same in content as we did last year. What's changing is where we're investing and the kinds of projects we're backing
Microsoft

Nou, we gaan het meemaken. De komende weken beloven behoorlijk lastig te worden voor de mensen die de game-industrie een warm hart toedragen. We wensen alle getroffen medewerkers heel veel sterkte toe.

Bron: IGN
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot OD - A Hideo Kojima Game
OD - A Hideo Kojima Game

Ontwikkelaar

Kojima Productions

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

-

Platforms

-
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
4 dagen geleden om 12:51

Waarschijnlijk omdat deze game anders zonder Microsoft ook wel was uitgekomen.

1
Avatar Kroepie
Kroepie
lvl3 XP Farmer
4 dagen geleden om 12:49

Nu ben ik niet zo van de horror games, maar ik ben oprecht benieuwd waar Kojima mee gaat komen

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
4 dagen geleden om 11:07

Verstandig is anders wel n beetje jezelf echt voor joker zetten... Tja je hebt het moeilijk maar alles afblazen staat ook niet goed.

0
Avatar Gertzilla
Gertzilla
lvl5 Thread Hunter
4 dagen geleden om 10:25

Hoe lang geleden hebben ze deze game aangekondigd?
Op een paar teasers na hebben we nog helemaal niks gezien van deze game. Heb een vermoeden dat dit project op niks uitloopt.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
4 dagen geleden om 00:03

Gelukkig!

0
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl12 Clout Farmer
4 dagen geleden om 23:55

Alsof Xbox een keuze had. Kojima is niet hun eigendom en ik vermoed dat Kojima wel heeft vastgelegd dat de game, ip db assets eigendom zijn van de studio.
Dus oftewel als Xbox nu geen geld meer heeft om deze game uit te brengen dan gaan ze naar Sony. Of zelfs eigen beheer.
Ik kan me niet indenken dat Kojima deze game zou annuleren als Xbox als partner stopt.
Dus het is ook waarschijnlijk niet mogelijk dat Xbox deze game kan annuleren.

3
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
4 dagen geleden om 23:08

Als Xbox OD killed dan zou ik wel echt pissed zijn.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
4 dagen geleden om 23:05

Anders loopt Kojima recht terug naar PlayStation toch met zo’n grote game waarschijnlijk?

3
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