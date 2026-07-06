Hideo Kojima noemt het verdwijnen fysieke games beangstigend
Dat er een negatief sentiment hangt rondom PlayStation's aankondiging over het discontinueren van fysieke media, is wellicht een understatement. Het zijn echter niet alleen de gamers die teleurgesteld zijn, ook gamemakers maken zich zorgen. Zo ook de levende legende: Hideo Kojima.
Hideo Kojima, bedenker van onder andere Death Stranding en Metal Gear, is niet te spreken over Sony's keuze om fysieke media in de ban te doen. Tijdens het Il Cinema in Piazza-filmfestival liet Kojima zich uit over PlayStation's aankondiging dat de schijf in 2028 verdwijnt. Via een vertaling van Genki komen we te weten dat Kojima het betreurt dat deze stap wordt gezet. Niet alleen omdat het verzamelen daarmee ten einde komt, maar ook omdat elementen zoals geopolitiek en oorlogen flink roet in het eten kunnen gooien.
Met de opkomst van streamingdiensten zoals Netflix en Amazon is het niet ondenkbaar dat bedrijven zoals PlayStation, Xbox en Nintendo dezelfde kant op gaan. Hiermee verwijst Kojima naar abonnementsdiensten, waarbij hij de vergelijking maakt met het opendraaien van een kraan. Heb je een abonnement, dan gaat de kraan open. Heb je dat niet, dan gaat de kraan resoluut dicht. Die data komt allemaal van servers, maar ook die servers moeten ergens staan. Daardoor spelen ook geopolitieke omstandigheden en oorlogen een rol. Ontstaat er een conflict in het land waar een server staat, dan kan de data mogelijk niet worden verspreid en kan de gamer dus niet gamen.
Duidelijke woorden, maar Kojima zou Kojima niet zijn zonder zijn punt nog eens te benadrukken. De visionair noemt de huidige situatie namelijk "beangstigend". "Dit gaat gebeuren met videogames in 2028, maar ook misschien met films. Ik wil dat iedereen dat goed in het achterhoofd houdt."
Dat laatste lijkt inmiddels deels realiteit te worden. Zo verwijderde Sony vorige week zonder aankondiging nog 551 titels uit de PlayStation-videobibliotheek.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Kojima's OD is veilig van de XBOX Reset
IGN komt in samenwerking met andere bronnen tot (eindelijk) geruststellend nieuws. Het XBOX Reset plan heeft geen effect op de ontwikkeling van Kojima's...22 reacties
-
Nieuws
Meer info over Kojima's OD: 'wordt de engste game ooit'
Kojima omschrijft zijn opkomende horrorgame OD als 'de engste game ooit' met een uniek nieuw gamesysteem. Dat klinkt veelbelovend!21 reacties
-
Voorspelling
Summer Game Fest 5 juni 2026 preview - Dit verwachten wij van de show
Van Final Fantasy 7 Remake, Kingdom Hearts 4, Jurassic Park: Survival en meer: dit zijn onze verwachtingen voor Summer Game Fest 2026 van 5 juni 23:00!.17 reacties
-
Trailer
Hideo Kojima's OD KNOCK teaser trailer levert levensechte horror
De eerste teasers en trailers van Tokyo Game Show 2025 druppelen langzaam binnen. Hideo Kojima's OD maakt een flitsende comeback en toont de PT-achtige...0 reacties
Mooi dat zelfs Kojima zich laat horen ook al zal het niet meer teruggedraaid kunnen/gaan worden.
The Rock snapt wel dat ze dit gaan doen uiteindelijk (liever niet persoonlijk). Wat The Great One niet snapt is dat ze het zo resoluut per 1 januari 2028 gaan doen. Je zou zeggen dat ze dat op generatiebasis zouden doen, dus vanaf de PS6. En de PS5 gewoon met rust laten op dat vlak. 🤷🏼♂️
Hij heeft over meer nadelige gevolgen waar ik zelf nog niet eens aan gedacht had. Dus die komen er ook nog bovenop. Ik ben groot PS-fan, bijna elke console gehad, maar nu hoop ik van harte dat PlayStation heel hard ten val zal komen. En hopelijk maakt mijn andere grote held -Nintendo- niet dezelfde keuze.
Genie is het.. Mastermind! Zelfde opinie als het volk, wat een god! 😱🙏🏻
Vandaar dat ie ook altijd 82x zijn eigen naam laat zien in zijn games... om de 5 seconde, en niet alleen bij start/eind credits.. genie 🤣🤣
Hij heeft n goed punt, ik ben bang dat het zeker de films, Blu-ray disks gaat raken ja.