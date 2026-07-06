Hideo Kojima noemt het verdwijnen fysieke games beangstigend

Dat er een negatief sentiment hangt rondom PlayStation's aankondiging over het discontinueren van fysieke media, is wellicht een understatement. Het zijn echter niet alleen de gamers die teleurgesteld zijn, ook gamemakers maken zich zorgen. Zo ook de levende legende: Hideo Kojima.

Hideo Kojima, bedenker van onder andere Death Stranding en Metal Gear, is niet te spreken over Sony's keuze om fysieke media in de ban te doen. Tijdens het Il Cinema in Piazza-filmfestival liet Kojima zich uit over PlayStation's aankondiging dat de schijf in 2028 verdwijnt. Via een vertaling van Genki komen we te weten dat Kojima het betreurt dat deze stap wordt gezet. Niet alleen omdat het verzamelen daarmee ten einde komt, maar ook omdat elementen zoals geopolitiek en oorlogen flink roet in het eten kunnen gooien.

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Met de opkomst van streamingdiensten zoals Netflix en Amazon is het niet ondenkbaar dat bedrijven zoals PlayStation, Xbox en Nintendo dezelfde kant op gaan. Hiermee verwijst Kojima naar abonnementsdiensten, waarbij hij de vergelijking maakt met het opendraaien van een kraan. Heb je een abonnement, dan gaat de kraan open. Heb je dat niet, dan gaat de kraan resoluut dicht. Die data komt allemaal van servers, maar ook die servers moeten ergens staan. Daardoor spelen ook geopolitieke omstandigheden en oorlogen een rol. Ontstaat er een conflict in het land waar een server staat, dan kan de data mogelijk niet worden verspreid en kan de gamer dus niet gamen.

Duidelijke woorden, maar Kojima zou Kojima niet zijn zonder zijn punt nog eens te benadrukken. De visionair noemt de huidige situatie namelijk "beangstigend". "Dit gaat gebeuren met videogames in 2028, maar ook misschien met films. Ik wil dat iedereen dat goed in het achterhoofd houdt."

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Dat laatste lijkt inmiddels deels realiteit te worden. Zo verwijderde Sony vorige week zonder aankondiging nog 551 titels uit de PlayStation-videobibliotheek.