Meer info over Kojima's OD: 'wordt de engste game ooit'

Hideo Kojima, wie kent 'em nu niet? Je kan misschien zeggen dat je zijn stijl iets té 'speciaal' vindt, maar je moet toch toegeven dat deze beste man altijd wel probeert om iets nieuw te doen. Momenteel werkt hij, in samenwerking met Microsoft, aan OD en over die game geeft hij nu wat meer info.

OD wordt de 'engste game ooit'

Deze enorm mysterieuze game is momenteel nog grotendeels in nevelen gehuld. We kregen vorig jaar al wat gameplay te zien in een eerste teaser, maar eigenlijk gaf die heel weinig prijs. Op nieuwe beelden is het nog steeds wachten, maar Kojima zelf had wel wat over OD te zeggen in een artikel ter gelegenheid van 25 jaar XBOX. Uiteraard was zijn uitleg lekker vaag.

Hij laat weten dat OD een 'totaal nieuw gamesysteem' zal hebben, waarvan hij het concept al had bedacht toen hij werkte aan Death Stranding 1. Het was Phil Spencer die indertijd in het concept geloofde (vandaar ook de samenwerking met XBOX). Hij zegt er ook bij dat OD de 'engste game ooit zal zijn', maar laat dit je niet afschrikken: stel dat je toch te bang zou worden, dan zal er een systeem zijn om je te helpen. Meer details hierover geeft hij niet prijs.

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OD is momenteel in ontwikkeling, maar we weten nog niet wanneer de game zal uitkomen.