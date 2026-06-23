Meer info over Kojima's OD: 'wordt de engste game ooit'
Hideo Kojima, wie kent 'em nu niet? Je kan misschien zeggen dat je zijn stijl iets té 'speciaal' vindt, maar je moet toch toegeven dat deze beste man altijd wel probeert om iets nieuw te doen. Momenteel werkt hij, in samenwerking met Microsoft, aan OD en over die game geeft hij nu wat meer info.
OD wordt de 'engste game ooit'
Deze enorm mysterieuze game is momenteel nog grotendeels in nevelen gehuld. We kregen vorig jaar al wat gameplay te zien in een eerste teaser, maar eigenlijk gaf die heel weinig prijs. Op nieuwe beelden is het nog steeds wachten, maar Kojima zelf had wel wat over OD te zeggen in een artikel ter gelegenheid van 25 jaar XBOX. Uiteraard was zijn uitleg lekker vaag.
Hij laat weten dat OD een 'totaal nieuw gamesysteem' zal hebben, waarvan hij het concept al had bedacht toen hij werkte aan Death Stranding 1. Het was Phil Spencer die indertijd in het concept geloofde (vandaar ook de samenwerking met XBOX). Hij zegt er ook bij dat OD de 'engste game ooit zal zijn', maar laat dit je niet afschrikken: stel dat je toch te bang zou worden, dan zal er een systeem zijn om je te helpen. Meer details hierover geeft hij niet prijs.
OD is momenteel in ontwikkeling, maar we weten nog niet wanneer de game zal uitkomen.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
-
Nieuws
Kojima's OD is veilig van de XBOX Reset
IGN komt in samenwerking met andere bronnen tot (eindelijk) geruststellend nieuws. Het XBOX Reset plan heeft geen effect op de ontwikkeling van Kojima's...22 reacties
-
Voorspelling
Summer Game Fest 5 juni 2026 preview - Dit verwachten wij van de show
Van Final Fantasy 7 Remake, Kingdom Hearts 4, Jurassic Park: Survival en meer: dit zijn onze verwachtingen voor Summer Game Fest 2026 van 5 juni 23:00!.17 reacties
-
Trailer
Hideo Kojima's OD KNOCK teaser trailer levert levensechte horror
De eerste teasers en trailers van Tokyo Game Show 2025 druppelen langzaam binnen. Hideo Kojima's OD maakt een flitsende comeback en toont de PT-achtige...0 reacties
-
Breaking!
Trailer: Kojima toont zijn Xbox-project: OD
Hideo Kojima heeft zijn Xbox-project eindelijk uit de doeken gedaan. Het belooft een nieuw hoogtepunt te worden - en is dat nou Jordan Peele?!0 reacties
Altijd vreemd om dan een acteur te zien die ondertussen overleden is, zoals in dit geval Udo Kier. Had ik ook bij Indiana Jones and the Great circle. Daar was het Tony Todd als Locus.
Als hij gewoon PT: the game gaat maken ben ik down. Gosh die shit was eng man, al ben ik ondertussen ook wat ouder geworden, we gaan het zien!
"Engste game ooit"
Eerst zien dan geloven, kom maar op
Vet! Hopelijk eindelijk tijd voor een gameplay reveal.
Ik was ooit begonnen aan Death Stranding maar bij het begin van het verhaal met vage characters zoals Deadman of Diehard man en de trage gameplay was al snel een afhaker voor mij. Mensen zeggen dat het na 6 uur pas op gang komt maar dan besteed ik die tijd toch liever aan spellen die wel mijn interesse houden. Ik kan in die tijd wel 2 of 3 leuke indiegames uitspelen.
"OD wordt de 'engste game ooit'"
Onderschat Dustborn niet.
Persoonlijk ben ik niet bepaald een fan van Kojima. De games die ik van hem gespeeld of aan begonnen ben vond ik, naar mijn mening, niet echt bijzonder. Toch trekt deze game me op één of andere manier aan en kijk ik uit naar meer.
Deze hou ik in de gaten!