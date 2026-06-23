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Meer info over Kojima's OD: 'wordt de engste game ooit'

Door Simon Verbeke

Hideo Kojima, wie kent 'em nu niet? Je kan misschien zeggen dat je zijn stijl iets té 'speciaal' vindt, maar je moet toch toegeven dat deze beste man altijd wel probeert om iets nieuw te doen. Momenteel werkt hij, in samenwerking met Microsoft, aan OD en over die game geeft hij nu wat meer info.

OD wordt de 'engste game ooit'

Deze enorm mysterieuze game is momenteel nog grotendeels in nevelen gehuld. We kregen vorig jaar al wat gameplay te zien in een eerste teaser, maar eigenlijk gaf die heel weinig prijs. Op nieuwe beelden is het nog steeds wachten, maar Kojima zelf had wel wat over OD te zeggen in een artikel ter gelegenheid van 25 jaar XBOX. Uiteraard was zijn uitleg lekker vaag.

Hij laat weten dat OD een 'totaal nieuw gamesysteem' zal hebben, waarvan hij het concept al had bedacht toen hij werkte aan Death Stranding 1. Het was Phil Spencer die indertijd in het concept geloofde (vandaar ook de samenwerking met XBOX). Hij zegt er ook bij dat OD de 'engste game ooit zal zijn', maar laat dit je niet afschrikken: stel dat je toch te bang zou worden, dan zal er een systeem zijn om je te helpen. Meer details hierover geeft hij niet prijs.

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OD is momenteel in ontwikkeling, maar we weten nog niet wanneer de game zal uitkomen.

Bron: EW
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot OD - A Hideo Kojima Game
OD - A Hideo Kojima Game

Ontwikkelaar

Kojima Productions

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

-

Platforms

-
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Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 15:18

Altijd vreemd om dan een acteur te zien die ondertussen overleden is, zoals in dit geval Udo Kier. Had ik ook bij Indiana Jones and the Great circle. Daar was het Tony Todd als Locus.

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 08:39

Als hij gewoon PT: the game gaat maken ben ik down. Gosh die shit was eng man, al ben ik ondertussen ook wat ouder geworden, we gaan het zien!

0
Avatar BozeMeneer
BozeMeneer
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 08:36

"Engste game ooit"

Eerst zien dan geloven, kom maar op

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 04:58

Vet! Hopelijk eindelijk tijd voor een gameplay reveal.

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 22:50

Ik was ooit begonnen aan Death Stranding maar bij het begin van het verhaal met vage characters zoals Deadman of Diehard man en de trage gameplay was al snel een afhaker voor mij. Mensen zeggen dat het na 6 uur pas op gang komt maar dan besteed ik die tijd toch liever aan spellen die wel mijn interesse houden. Ik kan in die tijd wel 2 of 3 leuke indiegames uitspelen.

1
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 17:49

"OD wordt de 'engste game ooit'"

Onderschat Dustborn niet.

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 17:44

Persoonlijk ben ik niet bepaald een fan van Kojima. De games die ik van hem gespeeld of aan begonnen ben vond ik, naar mijn mening, niet echt bijzonder. Toch trekt deze game me op één of andere manier aan en kijk ik uit naar meer.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
1 week geleden om 16:58

Deze hou ik in de gaten!

0
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