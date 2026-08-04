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Warhammer 40K-animatieserie in de maak

Door Simon Verbeke
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Leuk nieuws voor fans van Warhammer 40K. Superfan Henry Cavill werkt momenteel namelijk aan verschillende projecten die te maken hebben met het universum: een live-action serie werd al eerder aangekondigd, maar nu blijkt dat er ook een animatieserie in de maak is.

Warhammer 40K krijgt animatieserie

De animatieserie wordt ontwikkeld door Amazon MGM Studios, Blur Studio en Games Workshop. Blur Studio is overigens geen onbekende voor Warhammer-fans, want deze studio was eerder al verantwoordelijk voor de Warhammer 40K-aflevering uit de Prime-reeks Secret Level. Die episode zal de basis vormen voor deze nieuwe spin-off animatieserie. Henry Cavill neemt de rol op van uitvoerend producent achter deze reeks.

Warhammer 40k serie

Details over het plot zijn momenteel schaars. We weten alleen al dat er gefocust zal worden op de Deathwatch, een elitegroep van Space Marines die gespecialiseerd is in het uitschakelen van buitenaardse dreigingen. Ook is er nog geen releasedatum vrijgegeven.

Bron: Variety
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 309 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 18:44

Hoe meer hoe beter!

1
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 18:26

De deathwatch ja? Krijgen we dan te zien wat Titus heeft gedaan voor 100 jaar, of gewoon random verhalen?

Goed nieuws in ieder geval!

1
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 14:29

Meer WH 40k is nooit verkeerd. Maar WH (Fantasy) verdient ook meer liefde.

1
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