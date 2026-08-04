Warhammer 40K-animatieserie in de maak

Leuk nieuws voor fans van Warhammer 40K. Superfan Henry Cavill werkt momenteel namelijk aan verschillende projecten die te maken hebben met het universum: een live-action serie werd al eerder aangekondigd, maar nu blijkt dat er ook een animatieserie in de maak is.

Warhammer 40K krijgt animatieserie

De animatieserie wordt ontwikkeld door Amazon MGM Studios, Blur Studio en Games Workshop. Blur Studio is overigens geen onbekende voor Warhammer-fans, want deze studio was eerder al verantwoordelijk voor de Warhammer 40K-aflevering uit de Prime-reeks Secret Level. Die episode zal de basis vormen voor deze nieuwe spin-off animatieserie. Henry Cavill neemt de rol op van uitvoerend producent achter deze reeks.

Details over het plot zijn momenteel schaars. We weten alleen al dat er gefocust zal worden op de Deathwatch, een elitegroep van Space Marines die gespecialiseerd is in het uitschakelen van buitenaardse dreigingen. Ook is er nog geen releasedatum vrijgegeven.