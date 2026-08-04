Warhammer 40K-animatieserie in de maak
Leuk nieuws voor fans van Warhammer 40K. Superfan Henry Cavill werkt momenteel namelijk aan verschillende projecten die te maken hebben met het universum: een live-action serie werd al eerder aangekondigd, maar nu blijkt dat er ook een animatieserie in de maak is.
Warhammer 40K krijgt animatieserie
De animatieserie wordt ontwikkeld door Amazon MGM Studios, Blur Studio en Games Workshop. Blur Studio is overigens geen onbekende voor Warhammer-fans, want deze studio was eerder al verantwoordelijk voor de Warhammer 40K-aflevering uit de Prime-reeks Secret Level. Die episode zal de basis vormen voor deze nieuwe spin-off animatieserie. Henry Cavill neemt de rol op van uitvoerend producent achter deze reeks.
Details over het plot zijn momenteel schaars. We weten alleen al dat er gefocust zal worden op de Deathwatch, een elitegroep van Space Marines die gespecialiseerd is in het uitschakelen van buitenaardse dreigingen. Ook is er nog geen releasedatum vrijgegeven.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
-
Preview
Preview: Marvel's Wolverine - De messen zijn geslepen
Patrick mocht vast zijn klauwen zetten in Marvel's Wolverine. Zijn bevindingen na zijn eerste paar uur in de game lees je in deze preview.6 reacties
-
Trailer
Speel als een Duitse herder in emotionele indiegame Hubert
Een trouwe viervoeter is snel het recept voor een aantal tranen. In Hubert speel je als een Duitse herder die alles doet om zijn baasje te helpen.1 reactie
-
Nieuws
The Relic: First Guardian kent releasedatum voor Xbox Series X|S en Switch 2
Terwijl Project Cloud Games hard aan het werk is om de ruige launch van The Relic: First Guardian op te poetsen, wordt de RPG ook klaargestoomd voor...0 reacties
-
Trailer
Call of Duty Modern Warfare 4 Beta biedt campaign-demo
De Call of Duty Modern Warfare 4 Beta heeft voor ieder wat wils. Naast de multiplayer-modi kunnen spelers ook een demo van de campaign uitproberen.2 reacties
Hoe meer hoe beter!
De deathwatch ja? Krijgen we dan te zien wat Titus heeft gedaan voor 100 jaar, of gewoon random verhalen?
Goed nieuws in ieder geval!
Meer WH 40k is nooit verkeerd. Maar WH (Fantasy) verdient ook meer liefde.