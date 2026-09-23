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Heartworm wurmt zich een weg naar consoles in oktober 2026

Door Bram Noteboom
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Zin in een klassieke survival-horror-ervaring? DreadXP en eenmansontwikkelaar Vincent Adinolfi hopen deze wens te doen vervullen met de console-release van Heartworm.

Vanaf 1 oktober 2026, wat we lieftallig wel de start van het 'spooky season' kunnen noemen, is Heartworm beschikbaar voor alle moderne consoles. Men gaat zelfs zo ver om ervoor te zorgen dat Heartworm ook speelbaar is op de vorige generatie platformen. Ja, de op klassiekers geïnspireerde horrorgame is dus beschikbaar vanaf 1 oktober 2026 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Hoe dat eruit komt te zien? Kijk vooral hieronder zelf even de gameplaybeelden na. Wil je een goede, uitgesproken mening erover raadplegen? Dan hebben we hier de Heartworm-review voor je klaarstaan.

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Heartworm is momenteel al speelbaar op de pc via Steam.

Bron: DreadXP
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5545 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Heartworm
Heartworm

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Vincent Adinolfi

Uitgever

DreadXP

Release

31 juli 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Kluut
Kluut
lvl11 Commander
30 minuten geleden

PS1 Game?

0
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