Heartworm wurmt zich een weg naar consoles in oktober 2026

Zin in een klassieke survival-horror-ervaring? DreadXP en eenmansontwikkelaar Vincent Adinolfi hopen deze wens te doen vervullen met de console-release van Heartworm.

Vanaf 1 oktober 2026, wat we lieftallig wel de start van het 'spooky season' kunnen noemen, is Heartworm beschikbaar voor alle moderne consoles. Men gaat zelfs zo ver om ervoor te zorgen dat Heartworm ook speelbaar is op de vorige generatie platformen. Ja, de op klassiekers geïnspireerde horrorgame is dus beschikbaar vanaf 1 oktober 2026 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Hoe dat eruit komt te zien? Kijk vooral hieronder zelf even de gameplaybeelden na. Wil je een goede, uitgesproken mening erover raadplegen? Dan hebben we hier de Heartworm-review voor je klaarstaan.

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Heartworm is momenteel al speelbaar op de pc via Steam.