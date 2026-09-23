Is zowel 'pain' als 'pleasure' afwezig in je leven? Kom dan vooral even proeven van de Clive Barker’s Hellraiser: Revival 'Gameplay Overview Trailer'.

Who you calling Pinhead? Ja, even oppassen tegen wie je een grote mond hebt, want de monsters in Clive Barker’s Hellraiser: Revival zijn daar niet van gediend. Mensen hebben altijd de neiging de grenzen op te zoeken, puur voor wat dopamine in de hersenen; de illusie van geluk. Dit thema staat dan ook centraal in de aankomende horrorgame van Saber Interactive. Je volgt een verknipt verhaal in compleet krankzinnige settingen, terwijl je vecht voor je leven middels aangrijpende actie-horror-gameplay. Je moet gebruikmaken van alledaagse wapens, maar ook de paranormale puzzeldoos komt aan te pas: de Genesis Configuration.

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Clive Barker’s Hellraiser: Revival is beschikbaar vanaf 8 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.