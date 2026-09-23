Ervaar obscene horror in Hellraiser: Revival 'Gameplay Overview Trailer'
Is zowel 'pain' als 'pleasure' afwezig in je leven? Kom dan vooral even proeven van de Clive Barker’s Hellraiser: Revival 'Gameplay Overview Trailer'.
Who you calling Pinhead? Ja, even oppassen tegen wie je een grote mond hebt, want de monsters in Clive Barker’s Hellraiser: Revival zijn daar niet van gediend. Mensen hebben altijd de neiging de grenzen op te zoeken, puur voor wat dopamine in de hersenen; de illusie van geluk. Dit thema staat dan ook centraal in de aankomende horrorgame van Saber Interactive. Je volgt een verknipt verhaal in compleet krankzinnige settingen, terwijl je vecht voor je leven middels aangrijpende actie-horror-gameplay. Je moet gebruikmaken van alledaagse wapens, maar ook de paranormale puzzeldoos komt aan te pas: de Genesis Configuration.
Clive Barker’s Hellraiser: Revival is beschikbaar vanaf 8 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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die demo was echt zo goed. maar iets zegt mij dat YT nee gaat zeggen als ik mijn Playthrough van de game op mijn channel zou willen zetten.
Had de eerste 3 films vroeger op videoband. Deze game biedt zo te zien niet de psychologische horror ervaring die de films wel hadden maar is meer gericht op aktie die we kennen uit andere games wat ik jammer vind.