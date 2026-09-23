Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Ervaar obscene horror in Hellraiser: Revival 'Gameplay Overview Trailer'

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Is zowel 'pain' als 'pleasure' afwezig in je leven? Kom dan vooral even proeven van de Clive Barker’s Hellraiser: Revival 'Gameplay Overview Trailer'.

Who you calling Pinhead? Ja, even oppassen tegen wie je een grote mond hebt, want de monsters in Clive Barker’s Hellraiser: Revival zijn daar niet van gediend. Mensen hebben altijd de neiging de grenzen op te zoeken, puur voor wat dopamine in de hersenen; de illusie van geluk. Dit thema staat dan ook centraal in de aankomende horrorgame van Saber Interactive. Je volgt een verknipt verhaal in compleet krankzinnige settingen, terwijl je vecht voor je leven middels aangrijpende actie-horror-gameplay. Je moet gebruikmaken van alledaagse wapens, maar ook de paranormale puzzeldoos komt aan te pas: de Genesis Configuration.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival is beschikbaar vanaf 8 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Saber Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5544 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Clive Barker's Hellraiser Revival - Day One Edition - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 39,99 Naar bol.com
bol.com

Clive Barker's Hellraiser Revival - Day One Edition - Xbox Series X

Xbox Series · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 39,99 Naar bol.com
Coolblue NL

Clive Barker's Hellraiser Revival Day One Edition PS5

PS5Pre-order

€ 39,99 Naar Coolblue NL
Packshot Clive Barker's Hellraiser: Revival
Clive Barker's Hellraiser: Revival

Ontwikkelaar

Saber Interactive

Uitgever

Saber Interactive

Release

8 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
34 minuten geleden

die demo was echt zo goed. maar iets zegt mij dat YT nee gaat zeggen als ik mijn Playthrough van de game op mijn channel zou willen zetten.

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl11 Commander
44 minuten geleden

Had de eerste 3 films vroeger op videoband. Deze game biedt zo te zien niet de psychologische horror ervaring die de films wel hadden maar is meer gericht op aktie die we kennen uit andere games wat ik jammer vind.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord