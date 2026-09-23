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Titan Quest II 1.0-release valt in januari 2027 voor pc en consoles

Door Bram Noteboom
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Ben je klaar om je lot onder ogen te zien? De actie-RPG Titan Quest II heeft een 1.0-releasedatum te pakken voor zowel de pc als de consoles. Hiermee komt een einde aan de Early Access-periode van ruim anderhalf jaar.

Markeer de volgende datum in je agenda: 19 januari 2027. Dan komt namelijk de volledige versie van Titan Quest II uit voor de pc, maar ook voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Zoals wel vaker voorkomt met Early Access-releases wordt de 1.0-release vergezeld door een console-launch voor de desbetreffende game. Het avontuur van Titan Quest II nadert dus de conclusie, waarin spelers Nemesis, de 'Goddess of Retribution', moeten zien te verslaan. Dit doe je door een personage aan te maken, gear te verzamelen en jezelf omhoog te levelen als een échte Griekse krijger. Dit gaat uiteraard niet vanzelf. Het oude mythologische Griekendland zit vol met monsters om te slachten, dungeons om te verkennen en NPC's om uit de brand te helpen. Zie hieronder een beknopte samenvatting van de gameplay-loop:

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Titan Quest II valt nu al te spelen via Steam Early Access.

Bron: THQ Nordic
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5544 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Titan Quest II
Titan Quest II

Ontwikkelaar

Grimlore Games

Uitgever

THQ Nordic

Release

1 augustus 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar KidPaddle
KidPaddle
lvl6 Combo Juggler
4 minuten geleden bewerkt

'k zou weer eens moeten zien wat ze er tot nu toe van gemaakt hebben, maar halverwege de early access vondt ik het maar meh... beetje vreemde combat zonder oempf. Zag er grafisch wel netjes uit.

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