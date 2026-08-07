THQ duikt in de Spirit Mastery met nieuwe Titan Quest 2 trailer
Vooraf kondigde THQ Nordic al aan dat het Titan Quest 2 voorbij zou laten komen en de uitgever hield zich aan haar woord. Een nieuwe trailer geeft ons informatie over de nieuwe Spirit Mastery die nu is toegevoegd aan de game.
Ontwikkelaar Grimlore Games gebruikt de Early Access periode van Titan Quest 2 om de game steeds beter te maken door het toevoegen van nieuwe content, zoals de nieuwe Spirit Mastery. De game heeft recentelijk een gemengde ontvangst op Steam, maar daar willen ze graag verandering in brengen. De Spirit Mastery laat je spelen met de krachten van leven en dood. Je kunt spelen als een magiër die minions kan oproepen om het vuile werk voor je te doen. Ook is het mogelijk om een straal af te vuren waarmee je je bondgenoten kunt healen en waarmee je je minions langer in leven kunt houden en sterker kunt maken. De nieuwe Spirit Mastery is direct beschikbaar in Titan Quest 2.
Titan Quest 2 is vanaf nu beschikbaar in Early Access op pc.
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