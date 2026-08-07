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THQ duikt in de Spirit Mastery met nieuwe Titan Quest 2 trailer

Door Patrick Lamers
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Vooraf kondigde THQ Nordic al aan dat het Titan Quest 2 voorbij zou laten komen en de uitgever hield zich aan haar woord. Een nieuwe trailer geeft ons informatie over de nieuwe Spirit Mastery die nu is toegevoegd aan de game.

Ontwikkelaar Grimlore Games gebruikt de Early Access periode van Titan Quest 2 om de game steeds beter te maken door het toevoegen van nieuwe content, zoals de nieuwe Spirit Mastery. De game heeft recentelijk een gemengde ontvangst op Steam, maar daar willen ze graag verandering in brengen. De Spirit Mastery laat je spelen met de krachten van leven en dood. Je kunt spelen als een magiër die minions kan oproepen om het vuile werk voor je te doen. Ook is het mogelijk om een straal af te vuren waarmee je je bondgenoten kunt healen en waarmee je je minions langer in leven kunt houden en sterker kunt maken. De nieuwe Spirit Mastery is direct beschikbaar in Titan Quest 2.

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Titan Quest 2 is vanaf nu beschikbaar in Early Access op pc.

Bron: THQ Nordic
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 185 reviews 2911 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Titan Quest II
Titan Quest II

Ontwikkelaar

Grimlore Games

Uitgever

THQ Nordic

Release

1 augustus 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Sledge
Sledge
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 22:42

Deel 1 vond ik erg leuk, zeker vanwege de setting!

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