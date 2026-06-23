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THQ Nordic Digital Showcase keert terug op 7 augustus 2026

Door Bram Noteboom

De THQ Nordic Digital Showcase keert terug. Op 7 augustus 2026 kunnen spelers genieten van een show met zowel nieuwe als vertrouwde games.

Het evenement van dit jaar belooft een bomvol programma te worden met de updates en nieuws over een breed scala aan de belangrijkste IP’s binnen de gamekeuken van THQ Nordic. De uitgever belooft langverwachte onthullingen, zoals releasedata, en spannende nieuwe beelden van franchises die voor de fans belangrijk zijn. De bevestigde namen zijn tot nu toe: Titan Quest II, Wreckfest 2, The Guild - Europa 1410, Fatekeeper, Expeditions: Samurai, The Eternal Life of Goldman en Way of the Hunter 2. Deze games maken een opkomst, terwijl er ook ruimte is voor andere 'core IP's'. De showcase wordt op vrijdagavond 7 augustus 2026 uitgezonden om 21:00 uur.

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Kom vooral op 7 augustus 2026 terug, dan staat onze coverage voor je klaar.

Bron: THQ Nordic
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Yo!Post!
Yo!Post!
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 13:20

Benieuwd of we weer iets te zien krijgen van Darksiders 4.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 05:00

Nog wat Company of Heroes beelden!

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 18:56 bewerkt

Ik word echt oud geloof ik, ken geen een game die in dit artikel genoemd wordt 🫣***

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 17:46

TimeSplitters 4 coming to all modern systems NEVER!!!

0
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