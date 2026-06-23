THQ Nordic Digital Showcase keert terug op 7 augustus 2026
De THQ Nordic Digital Showcase keert terug. Op 7 augustus 2026 kunnen spelers genieten van een show met zowel nieuwe als vertrouwde games.
Het evenement van dit jaar belooft een bomvol programma te worden met de updates en nieuws over een breed scala aan de belangrijkste IP’s binnen de gamekeuken van THQ Nordic. De uitgever belooft langverwachte onthullingen, zoals releasedata, en spannende nieuwe beelden van franchises die voor de fans belangrijk zijn. De bevestigde namen zijn tot nu toe: Titan Quest II, Wreckfest 2, The Guild - Europa 1410, Fatekeeper, Expeditions: Samurai, The Eternal Life of Goldman en Way of the Hunter 2. Deze games maken een opkomst, terwijl er ook ruimte is voor andere 'core IP's'. De showcase wordt op vrijdagavond 7 augustus 2026 uitgezonden om 21:00 uur.
Kom vooral op 7 augustus 2026 terug, dan staat onze coverage voor je klaar.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Trailer
Expeditions: Samurai is de nieuwste iteratie in de Expeditions franchise
THQ Nordic heeft Expeditions: Samurai aangekondigd met een nieuwe trailer. De game moet nog deze zomer verschijnen in Early Access.0 reacties
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Trailer
The Eternal Life of Goldman laat zien dat leeftijd niks zegt
Zie je die ouwe man daar? Misschien beleeft 'ie wel een zeer enerverend pensioen. Tenminste, dat is wat The Eternal Life of Goldman ons probeert te...3 reacties
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The Eternal Life of Goldman ontvangt februari-demo
THQ Nordic en Weappy Studio doen een duit in het zakje met The Eternal Life of Goldman. De platformer maakt een gewenste comeback tijdens de New Game+...0 reacties
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Preview: Titan Quest II - Is een investering in de toekomst
Titan Quest II is verschenen en biedt in de Early Access fase nog weinig uren aan speelplezier, maar in ruil daarvoor krijg je al wel een lading aan...0 reacties
Benieuwd of we weer iets te zien krijgen van Darksiders 4.
Nog wat Company of Heroes beelden!
Ik word echt oud geloof ik, ken geen een game die in dit artikel genoemd wordt 🫣***
TimeSplitters 4 coming to all modern systems NEVER!!!