De THQ Nordic Digital Showcase keert terug. Op 7 augustus 2026 kunnen spelers genieten van een show met zowel nieuwe als vertrouwde games.

Het evenement van dit jaar belooft een bomvol programma te worden met de updates en nieuws over een breed scala aan de belangrijkste IP’s binnen de gamekeuken van THQ Nordic. De uitgever belooft langverwachte onthullingen, zoals releasedata, en spannende nieuwe beelden van franchises die voor de fans belangrijk zijn. De bevestigde namen zijn tot nu toe: Titan Quest II, Wreckfest 2, The Guild - Europa 1410, Fatekeeper, Expeditions: Samurai, The Eternal Life of Goldman en Way of the Hunter 2. Deze games maken een opkomst, terwijl er ook ruimte is voor andere 'core IP's'. De showcase wordt op vrijdagavond 7 augustus 2026 uitgezonden om 21:00 uur.

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Kom vooral op 7 augustus 2026 terug, dan staat onze coverage voor je klaar.