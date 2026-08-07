The Eternal Life of Goldman is van de partij tijdens de THQ Nordic Showcase 2026. Gameplay, tekeningen en het gebrek aan een releasedatum staan centraal.

Mocht je nog niet bekend zijn met The Eternal Life of Goldman; het gaat om een platformer, waarbij het diepgaande narratief, de messcherpe gameplay en de met de handgetekende visuals de ervaring tot leven wekken. Tussen jou en mij: deze titel staat erg hoog op mijn verlanglijstje. Het is dan ook altijd een genot om nieuwe gameplaybeelden te zien; zeker nu ze gepaard gaan met 'the making of'. Alles in de game is door artiesten gemaakt en er komt geen generatieve AI aan te pas. Ondanks dat het er beeldschoon uitziet, eindigt de trailer met een domper. Is er namelijk nog steeds geen releasedatum bekend. Het nieuws waar we al sinds 2024 met smart op wachten, blijft langer een mysterie.

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The Eternal Life of Goldman is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.