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The Eternal Life of Goldman-trailer toont gameplay, maar geen releasedatum

Door Bram Noteboom
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The Eternal Life of Goldman is van de partij tijdens de THQ Nordic Showcase 2026. Gameplay, tekeningen en het gebrek aan een releasedatum staan centraal.

Mocht je nog niet bekend zijn met The Eternal Life of Goldman; het gaat om een platformer, waarbij het diepgaande narratief, de messcherpe gameplay en de met de handgetekende visuals de ervaring tot leven wekken. Tussen jou en mij: deze titel staat erg hoog op mijn verlanglijstje. Het is dan ook altijd een genot om nieuwe gameplaybeelden te zien; zeker nu ze gepaard gaan met 'the making of'. Alles in de game is door artiesten gemaakt en er komt geen generatieve AI aan te pas. Ondanks dat het er beeldschoon uitziet, eindigt de trailer met een domper. Is er namelijk nog steeds geen releasedatum bekend. Het nieuws waar we al sinds 2024 met smart op wachten, blijft langer een mysterie.

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The Eternal Life of Goldman is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.

Bron: THQ Nordic
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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The Eternal Life of Goldman

Ontwikkelaar

Weappy Studio

Uitgever

THQ Nordic

Release

2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 23:44

Met zoveel details in de animaties snap ik wel dat ze de tijd ervoor nemen, verwacht wel een fysieke release desnoods via limited run of super rare

0
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 06:52

De gameplay kennen we nu wel. Een datum graag!

1
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