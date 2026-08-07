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Wreckfest 2 crasht in de THQ Nordic Digital Showcase 2026

Door Bram Noteboom
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De THQ Nordic Digital Showcase 2026 begint met een flinke crash. Er worden namelijk verse gameplaybeelden van Wreckfest 2 gedeeld.

Customization, knotsgekke races en een commentator met een flink Oostblok-accent: Wreckfest 2 is een feit en de actievolle racegame loopt al een tijdje de boel te slopen via Steam Early Access. Dat wordt ons weer op het hart gedrukt met de onderstaande trailer, maar het geeft ook een mooi overzicht voor de spelers die nog niet bekend zijn met de franchise. Sinds de originele release is de racegame uitgebreid met nieuwe auto's, circuits, spelmodi, uitdagingen, aanpassingsmogelijkheden en verbeteringen in de gameplay. Dus mocht je vroeg aan boord willen stappen, dan is nu een mooi moment, aldus THQ Nordic. Mocht je wachten op informatie voor de console-launch, dan is meer geduld vereist.

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Wreckfest 2 is nu beschikbaar via Steam Early Access.

Bron: THQ Nordic
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Wreckfest 2
Wreckfest 2

Ontwikkelaar

Bugbear Entertainment

Uitgever

THQ Nordic

Release

20 maart 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar BozeMeneer
BozeMeneer
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 08:55

En tot/met 14 augustus 25% korting dus nu voor €26,24

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Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
1 week geleden om 21:31

Jammer nog steeds geen console info.

0
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