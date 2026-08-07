Wreckfest 2 crasht in de THQ Nordic Digital Showcase 2026
De THQ Nordic Digital Showcase 2026 begint met een flinke crash. Er worden namelijk verse gameplaybeelden van Wreckfest 2 gedeeld.
Customization, knotsgekke races en een commentator met een flink Oostblok-accent: Wreckfest 2 is een feit en de actievolle racegame loopt al een tijdje de boel te slopen via Steam Early Access. Dat wordt ons weer op het hart gedrukt met de onderstaande trailer, maar het geeft ook een mooi overzicht voor de spelers die nog niet bekend zijn met de franchise. Sinds de originele release is de racegame uitgebreid met nieuwe auto's, circuits, spelmodi, uitdagingen, aanpassingsmogelijkheden en verbeteringen in de gameplay. Dus mocht je vroeg aan boord willen stappen, dan is nu een mooi moment, aldus THQ Nordic. Mocht je wachten op informatie voor de console-launch, dan is meer geduld vereist.
Wreckfest 2 is nu beschikbaar via Steam Early Access.
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Jammer nog steeds geen console info.