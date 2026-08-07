Bouw je eigen dynastie op in The Guild - Europa 1410
THQ Nordic heeft The Guild - Europa 1410 aangekondigd. Bouw je eigen dynastie op en keer terug naar de roots van de franchise.
THQ Nordic heeft tijdens de Digital Showcase 2026 The Guild - Europa 1410 aangekondigd. De nieuwe strategygame geeft spelers de mogelijkheid om een eigen dynastie op te bouwen in het middeleeuwse Europa. Net als iedere andere sterveling begin je met een eenvoudig baantje, waarna je uiteindelijk je eigen pad kunt uitstippelen binnen de politiek, handel of criminaliteit. Je krijgt de controle over meerdere generaties, en iedere keuze die je maakt heeft invloed op de toekomst van je dynastie. Mochten je keuzes uiteindelijk niet helemaal uitpakken zoals gehoopt, dan kun je helaas niet de schuld bij een ander familielid leggen. Check de trailer hieronder.
The Guild - Europa 1410 komt in september 2026 te verschijnen.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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